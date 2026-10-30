雪櫃安全禁忌：機頂滲水恐致短路　官方警告遇異味別開抽氣扇！

雪櫃安全禁忌：香港居住環境狹小，廚房空間寸金呎土，不少家庭習慣將雪櫃頂當成置物架，堆滿微波爐、調味料甚至水樽。根據消費者委員會的警告，這種看似精明的空間利用法，實則暗藏嚴重火警隱患。雪櫃頂部散熱受阻會迫使壓縮機持續超負荷運作，若上方置放的液體滲漏至機背線路，隨時引發電線短路。加上現代雪櫃普遍採用易燃環保雪種，一旦短路火花碰上雪種洩漏，極易釀成密閉空間閃燃。



不少家庭習慣將雪櫃頂當成置物架，堆滿微波爐、調味料甚至水樽。（AI生成）

雪櫃頂當雜物架？自製家居火警陷阱

很多市民誤以為雪櫃買回家插電就能用幾十年，卻忽略了散熱空間對電器壽命與安全的影響。雪櫃兩側及後方通常需要預留至少5至10厘米的通風距離，頂部一般建議預留10至30厘米，實際須依廠商說明書為準。然而在香港狹小的廚房中，雪櫃往往被緊緊夾在煮食爐與吊櫃之間。

雪櫃兩側及後方通常需要預留至少5至10厘米的通風距離，頂部更應預留30厘米以上的對流空間。（AI生成）

電費無故暴增？機背積熱滲水易釀短路

消委會特別提醒，雪櫃必須擺放在陰涼通風的位置，避開煮食爐與陽光直射。當散熱空間被雜物完全封死，雪櫃內部溫度回升，恆溫器會命令壓縮機持續高速運轉。這不僅令每月的電費單無故暴增，機底或機背長期積聚高溫，更會加速塑膠部件與電線絕緣層老化脆化。若機頂放置的水樽、未完全擦乾的碗碟滲漏，水分沿機身縫隙流向後方摩打或電源接線盒，短路起火就在一瞬間。

機背積熱滲水易釀短路。（AI生成）

比短路更致命：雪櫃內的易燃隱形炸彈

為了保護臭氧層，全球家電市場自1990年代起已逐步淘汰氯氟烴（CFCs），發達地區於2000年前後基本完成，轉而採用代號為R600a的環保雪種。這種製冷劑的主要化學成分為異丁烷（Iso-butane）。它屬低毒性窒息性氣體、不破壞臭氧層，但具備一項危險的物理特性：高度易燃。

儘管家用雪櫃內的R600a充注量一般只有數十克，日常封閉運作下相當安全。但在擁擠的廚房環境中，老化的散熱管道或外力碰撞容易導致管道微裂。壓縮機長期震動加上散熱不良的高溫，會加速管道焊接點金屬疲勞，增加微裂風險。

R600a無毒、不破壞臭氧層，但具備一項危險的物理特性：高度易燃。（AI生成）

聞到怪味開抽氣扇？一個動作恐引爆氣體

異丁烷氣體比空氣重，洩漏後往往積聚在地面或機底凹陷處。消委會鄭重警告，當聞到異常氣味或懷疑雪櫃洩漏雪種時，市民的第一反應往往是錯誤的：切勿開關任何電掣，切勿開啟抽氣扇，更絕對不能在現場生火。開關插座或按下電掣時產生的肉眼難察微細電弧，足以引燃空氣中積聚的異丁烷氣體。

正確的應變程序極其嚴格：必須保持鎮定，第一時間輕手打開所有門窗，讓空氣自然對流稀釋氣體濃度。隨後退至室外安全地方，聯絡原廠代理商或合資格技術人員上門檢修。

當聞到異常氣味或懷疑雪櫃洩漏雪種時，切勿開關任何電掣，切勿開啟抽氣扇，更絕對不能在現場生火。（AI生成）

噴天拿水徹底去污？隨時引發火花閃燃

日常清潔同樣危機四伏。不少住戶為了徹底去污，直接在雪櫃周圍噴灑殺蟲水、天拿水（又稱香蕉水/Thinner）或高濃度化學清潔劑。這些揮發性化學物不僅會腐蝕雪櫃門邊的磁性膠條，使其硬化漏冷，其揮發氣體遇到機底散熱風扇或繼電器運作的火花，火警往往在一瞬間爆發。

噴天拿水徹底去污？隨時引發火花閃燃。（AI生成）

清潔前必須先拔掉電源插頭。清洗內部只須使用溫水配合軟布，較頑固的污漬使用溫和洗潔精輕抹即可，嚴禁使用鋼絲刷或腐蝕性溶劑。機頂清空，四周留隙，定期除塵。這些不起眼的日常細節，劃分了家居安寧與消防車警號的界線。

資料來源：香港消費者委員會