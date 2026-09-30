雪櫃並非萬能保險箱！專家警告低溫一樣滋生細菌　生熟混放超危險

很多家庭習慣將雪櫃當作食物保鮮的「保險箱」，買回來的東西總是習慣性地往裏塞。殊不知，低溫僅能抑制微生物的生長，卻無法徹底殺滅細菌，儲存不當同樣容易導致食物變質。



北京工商大學食品與健康學院副院長、教授，中國科協「科普中國」專家王蓓介紹，雪櫃只能減緩細菌繁殖的速度，並不能直接殺死細菌。放入雪櫃的食物，同樣有著嚴格的「保鮮期」要求。而且雪櫃並不是無菌環境，有一種風險常常被忽視。

很多家庭習慣將雪櫃當作食物保鮮的「保險箱」，買回來的東西總是習慣性地往裏塞。（unsplash@nrd）

雪櫃不等於無菌！3大錯誤儲存方式易滋生細菌：

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一些「嗜冷菌」如李斯特菌、耶爾森氏菌（Yersinia）在4℃左右的冷藏室中，依然能夠緩慢生長。如果食物存放時間過長、生熟混放，且未定期清潔雪櫃，雪櫃反而可能成為細菌滋生的溫床。

因此，使用雪櫃儲存食物時，一定要分清食材，分類冷藏。熟肉、魚蝦、蛋奶、豆製品、切開的蔬果以及剩飯剩菜，水分與營養充足，極易滋生細菌，需及時放入冷藏。

同時，部分食材並不適合冷藏。香蕉、芒果等熱帶水果在低溫環境下容易出現冷害，導致表皮發黑變質、口感變差；薯仔、洋蔥和蒜頭則更適合存放於陰涼乾燥通風處，無需放入雪櫃。

在冷藏室的擺放上，應遵循「上熟下生」的原則。上層存放熟食、即食食品，下層存放生肉、水產等生鮮食材。冷凍格（冰格）應保持在-18°C或以下，同樣按照「上熟下生」的原則放置急凍包點、雪糕、生鮮肉類等食材。食材建議分裝成小份存放，避免反覆解凍再冷凍導致品質下降。

總而言之，記住三條原則：

1. 不是所有食物都適合放進雪櫃；

2. 放入雪櫃的食物也要儘快食用完畢；

3. 生熟分開存放，定期清理雪櫃，才能真正確保食物的安全與健康。



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