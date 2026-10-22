打開家中雪櫃，相信不少人都習慣將牛奶放在門邊的飲品架，雞蛋則整齊放進雪櫃門附設的蛋格，看起來既方便又節省空間。不過，這種看似理所當然的擺放方式，原來未必最適合保存食物。美國農業部（USDA）指出，雪櫃門架的溫度比內部層架更容易波動，因此不建議將雞蛋放在雪櫃門儲存。而牛奶等容易變壞的食物，同樣需要穩定的低溫環境。究竟雪櫃不同位置應該放甚麼食物？



開關次數愈多影響愈大

不少人以為，只要將食物放進雪櫃，無論放在門邊、上層還是下層，保鮮效果都應該差不多。事實上，雪櫃不同位置的溫度未必完全一致，尤其經常開關的雪櫃門，更容易受到外界溫度影響。根據美國農業部USDA官方指引，雪櫃門上的儲物格，每次打開機門時都會接觸到外面的暖空氣，因此溫度波動一般比雪櫃內部更明顯。例如香港夏天室內溫度較高，當用戶打開雪櫃尋找食物時，門邊食物便會直接接觸較暖的空氣。假如家中人口較多，一日內反覆開關雪櫃，門架的溫度便可能多次出現變化。

雞蛋放門邊蛋格原來不理想 USDA教正確存放方法

不少雪櫃出廠時已經附設雞蛋架，而且通常安裝在雪櫃門內側，令用戶自然認為雞蛋應該放在這個位置。不過，USDA明確指出，雞蛋應保留在原有包裝盒內，並放在雪櫃內部深處層架。由於雪櫃門頻繁開關會產生劇烈溫差，冷蛋遇暖空氣會在表面凝結水珠（Sweating），水分破壞蛋殼天然保護膜（角質層）後，外殼的多孔隙結構會加速沙門氏菌等有害菌滲入蛋內。

美國食品及藥物管理局FDA亦建議，雞蛋應盡快放進攝氏4度或以下的雪櫃，並保留原有包裝盒。使用原裝蛋盒的好處，是可以避免雞蛋在雪櫃內四處滾動，同時方便查看產品日期及保存相關資訊。

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牛奶放雪櫃門方便拎 但未必係最佳位置

除了雞蛋，牛奶亦是最常被放在雪櫃門架的食物之一。尤其香港不少家庭習慣購買一公升裝鮮奶，雪櫃門通常又剛好設有較高的飲品架，放進去不但整齊，每次沖咖啡或早餐飲用時亦方便拿取。不過，對於需要持續冷藏的鮮奶而言，這種方便的擺放方式未必最理想。

香港食物安全中心指出，瓶裝牛奶、芝士等容易腐壞的食物，應在購回後兩小時內放進雪櫃，並保持在攝氏4度或以下。由於雪櫃門的溫度較容易受到開關影響，因此將需要冷藏的牛奶放在內部溫度較穩定的層架，一般會比長期放在門架更合適。

雪櫃上層放熟食 生肉應該放下層

除了門邊位置，雪櫃內部不同層架的食物擺放次序亦相當重要。香港食物安全中心建議，雪櫃內應採用「熟上生下」的擺放原則，即食食品及已煮熟的食物應放在上層，而未經烹煮的肉類、家禽及海產則應放在下層。原因並不只是溫度問題，更重要的是避免交叉污染。例如將一盒未經煮熟的雞肉放在上層，如果包裝出現滲漏，肉汁便有機會滴落下方的水果、熟食或其他即食食品，增加污染風險。

相反，將生肉及海產放在較低位置，再使用有蓋或密封容器盛載，便可以減少汁液接觸其他食物的機會。至於已煮熟的飯餸、即食沙律及其他毋須再次烹調的食物，則應妥善包裝，放在與生肉分開的位置。因此，整理雪櫃時不應只考慮哪個位置最方便拿取，而要同時留意食物是否已經煮熟，以及有沒有可能污染其他食品。

雪櫃塞得太滿都會影響保鮮 不是愈多食物愈好

香港不少家庭習慣一次過購買數日甚至一星期的食材，尤其超市推出優惠時，更容易買下大量肉類、蔬菜及飲品。不過，雪櫃並非只要仍然關得上門，就代表可以繼續放入食物。美國FDA及香港食物安全中心均提醒，雪櫃內不應擺放過多食品，因為冷空氣需要在不同位置流通，才能令食物保持適當的冷藏溫度。如果雪櫃內塞滿食物，甚至將不同包裝緊貼堆放，便可能阻礙冷空氣流動，令部分位置的溫度上升。因此，整理雪櫃時除了按生熟食物分類，亦應預留適當空間，避免將食物堆得過於密集。

雪櫃應該設定幾多度？官方建議4°C或以下

除了食物擺放位置，雪櫃溫度亦直接影響保鮮效果。根據香港食物安全中心及美國FDA的建議，雪櫃保鮮格應保持在攝氏4度或以下，而冰格則應保持在攝氏零下18度或以下。不過，不少人只會查看雪櫃控制面板上的設定，卻未必知道雪櫃內部實際溫度。例如部分雪櫃的溫度控制只有數字或冷凍強度設定，未必能直接反映食物所在位置的實際溫度。

減少開關雪櫃次數，就能降低耗電量。

雪櫃門究竟應該放甚麼？先睇食物標籤

既然牛奶及雞蛋不建議長期放在門架，那麼雪櫃門應該用來存放甚麼？一般而言，雪櫃門可優先考慮存放對短暫溫度波動較不敏感的食品，例如部分醬料、調味品及飲品，但前提是產品本身的儲存指示容許。例如部分已開封的茄汁、芥末醬或醃製食品，可以按照包裝指示放入雪櫃。由於不同品牌及配方的儲存要求可能有差異，因此仍應以產品標籤為準。至於需要穩定低溫保存的鮮奶、雞蛋、肉類及其他容易腐壞的食物，則應優先安排在雪櫃內部合適位置。