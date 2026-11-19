名酒價格不菲，不少佳釀動輒數千元甚至數萬元一瓶，若發現心儀好酒，到手卻酒瓶碎裂，你會選擇丟掉還是照飲？近日有網民選擇了後者，引來不少網友批評其做法極危險，分分鐘傷腸胃致癌，甚至要求樓主把影片下架免作錯誤示範，短短一天瀏覽人次便過百萬。到底怎樣處理才正確？原來用吸塵機處理最錯！



網民直接喝禮盒「碎瓶酒」惹批評：超危險快下架影片

近日有網民在threads上拍片分享自己喝「碎瓶酒」的經歷。從視頻中可以見到，禮盒裡面的酒瓶已經完全碎裂，但該網民仍拿酒杯直接舀起盒裡的酒來喝，還笑稱「碎都碎了，能喝一口是一口」。貼文一出惹來熱議，僅一天有逾百萬次瀏覽，不少網民都批評，這樣做極其危險，因為酒精會腐蝕包裝釋出有害物質，細小的碎片亦可能會刮傷消化器官。

「下架影片吧。肉眼看不見的碎片混著酒下肚，這穿腸酒已經是危險示範」

「包裝材（料）會被酒精溶出有毒揮發物吧，堆積體內」

「保利龍會被酒精溶出！」

「不能喝，因為殘留碎玻璃瓶吞下肚會傷胃」

「你人現在沒事吧？好危險😰」

「小心刮傷消化器官😓」



同時，也有網民表示如果真的不想浪費，飲之前起碼都應該過濾一下。

「至少用個籂網過濾一下😅(因為我做過這種事)」

「拿個濾網 過濾一下 找個寶特瓶 裝起來 又是一條好漢」

「你好歹用濾網濾一下吧，可能會有細玻璃碎屑」



酒瓶碎裂後，混入酒液中的碎片往往非常小，甚至小到肉眼難見，一旦吃下肚，極易刮傷口腔、食道以及腸胃。（AI生成圖片）

酒瓶破裂照飲2大危害 分分鐘傷腸胃致癌

事實上，無論多昂貴的名酒，一旦酒瓶或包裝受損，都絕對不可以飲用。因為不只傷胃，更可能致癌。

酒瓶破裂的危害【1】刮傷內臟

酒瓶碎裂後，混入酒液中的碎片往往非常小，甚至小到肉眼難見，就算用濾網或濾紙也未必能完全過濾，無論是玻璃酒瓶還是陶瓷酒瓶都一樣危險。一旦吃下肚，極易刮傷口腔、食道以及腸胃。

酒瓶破裂的危害【2】釋出致癌物

國家環境毒物研究中心資料顯示，裝酒的泡沫箱主要成分為「聚苯乙烯」。當這類材質接觸到高濃度酒精時，就會溶解，釋放出「苯乙烯（Styrene）」，國際癌症研究機構（IARC）已將其列為2A類致癌物，即對人類很可能致癌。飲用後毒素易堆積在體內，嚴重危害健康。

食安教3步處理碎酒瓶 切勿用吸塵機？

無論是運送途中的破損，還是在家中不小心打碎酒瓶、玻璃瓶，切忌慌張或徒手清理。根據食物安全中心的資料，正確的做法如下。

正確做法【1】拍照錄影存證

如果是剛購買、網購配送的易碎品破損，千萬別急著清理。可先拍照或錄影存證，再向店家、供應商或物流申請退換貨與賠償。

正確做法【2】做好個人防護

清理前，記得先戴上厚橡膠手套切勿徒手撿碎玻璃，以免割傷。

千萬別直接用吸塵器吸，以免損壞馬達，玻璃碎片甚至會從排氣孔噴返出嚟。（magnific）

正確做法【3】清理現場切勿用吸塵機

用濕紙巾或沾濕的廚房紙巾擦拭桌面和地面，把肉眼看不見的細小玻璃粉塵黏起來。千萬別直接用吸塵器吸，以免損壞馬達，玻璃碎片甚至會從排氣孔反噴出來。

本文作者：王詩欣

《香港01》01教煮、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

