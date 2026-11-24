晾衣夾｜每次收衫時，最怕遇到晾衫夾老化脆裂，不但碎片掉滿一地，甚至可能彈飛刮傷臉部和眼睛！日本塑膠廠商指出，這其實並非品質問題，而是與日常使用習慣有關。想讓晾衫夾更耐用，除了挑對材質，用完後更要多做1步。



晾衣夾不會撐鬆衣物領口、還能讓衣服乾得更快。（magnific）

晾衣夾｜晾衫夾一捏就碎？日本廠商揭關鍵真相

晾衣夾體積小巧，相比起普通衣架，它不會撐鬆衣物領口、還能讓空氣對流更佳，讓衣服乾得更快。不過，這些塑膠晾衫夾，用久了就會變脆、一捏就碎。這其實與陽光以及雨水有關。

據日本媒體《grape》報道，日本家庭日用品與塑膠製品公司「ニシダ株式会社」表示，衣夾大多在室外使用，長期日曬雨淋。陽光中的紫外線加上雨水侵蝕，會讓衣夾的的塑膠（樹脂）材質逐漸老化、變脆，久而久之便容易「一捏就裂」。

晾衣夾的內部裝有金屬彈簧，一旦用力一捏，裏面的彈簧和尖銳的塑膠碎片便會瞬間彈出，極易刮傷臉部甚至射傷眼睛。（AI生成圖片）

晾衣夾｜衣夾老化恐傷眼 1種顏色最高危

千萬不要小看這些老化的衣夾！因為晾衣夾的內部裝有金屬彈簧，一旦用力一捏，裏面的彈簧和尖銳的塑膠碎片便會瞬間彈出，極易刮傷臉部甚至射傷眼睛。特別是透明顏色的晾衣夾。

日本廠商「ニシダ株式会社」解釋，若果是透明款的晾衣夾，由於透光率高，紫外線能直接穿透材質內部，老化速度會比其他款式更快。至於彩色款又如何？美國居家實測網站HomeDecorle指出，深色的夾子（例如黑、紅、藍等）在製作時添加顏料，有遮光效果，因此其使用壽命會比透明或白色款長約15%。

透明款的晾衣夾，由於透光率高，紫外線能直接穿透材質內部，老化速度會比其他款式更快。（AI生成圖片）

晾衣夾｜日本廠商教2招延長壽命 改用1材質

除了塑膠的晾衣夾怕曬，木質的衣夾在潮濕環境下也容易滋生細菌、發霉或因乾燥而裂開。想延長晾衣夾的使用壽命，不妨試試以下2個方法，改用1種材質的晾衣夾。

延長晾衣夾使用壽命方法【1】用完即收入室內

若想延長晾衣夾的使用壽命，「ニシダ株式会社」表示，最直接有效的方法就是「用完即收」，千萬不要貪方便，將衣夾留在陽台日曬雨淋。

延長晾衣夾使用壽命方法【2】改用「金屬材質」

如果覺得經常收來收去太麻煩，「ニシダ株式会社」建議直接改用不鏽鋼等金屬晾衫夾，更耐用。

ニシダ株式会社建議直接改用不鏽鋼等金屬晾衫夾，更耐用。（AI生成圖片）

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

