口罩過期｜天氣轉涼，接連中招感冒的人愈來愈多，大家都紛紛翻出家中存放的口罩來用。然而看起來「包裝完整、乾淨無損」的口罩，保護效果可能為零！有醫生指出，口罩都有保質期，一旦過期，防護力就會大打折扣。特別是出現以下5種情況，要即掉。



醫用口罩並非普通的布料，而是由「聚丙烯（Polypropylene，簡稱 PP）」製成，這種材料既防水又能阻隔細菌。（magnific）

口罩過期｜口罩為何能防菌？全靠這3層結構

醫用口罩並非普通的布料，而是由「聚丙烯（Polypropylene，簡稱PP）」製成。這種材料既防水又能阻隔細菌。口罩一般分為3層：

外層（防水層）：具備防水功能，負責阻擋外面的飛沫、或其他液體噴濺。



中層（過濾層）：經過「靜電處理」，能像磁鐵一樣吸附微小的細菌、病毒等。



內層（ 吸濕層）：材質柔軟，負責吸收佩戴者說話或呼吸時產生的口水、水氣。



口罩一般分為3層。（AI生成圖片）

口罩過期｜口罩都有保質期 醫生拆解3大過期原因

口罩的防護力極強，能有效阻擋病毒傳播。但別以為口罩不會壞，它其實也有保質期！台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒在Facebook發文指出，常見的醫用、外科及N95口罩，保存期大約是3到5年（實際仍以包裝標示為準）。而口罩之所以會過期，主要是因為時間一長，以下3個功能就會開始失效。

口罩過期原因【1】中間過濾層失效

口罩存放的時間過久，中間過濾層的靜電便會逐漸消散，特別是在潮濕或高溫環境下。一旦失去靜電，口罩就無法再阻擋細小的病毒、細菌。

口罩過期原因【2】耳後橡筋與鼻梁條會老化

口罩存放太久，耳帶的橡筋容易變脆、變鬆甚至一拉就斷，金屬或塑膠製的鼻樑壓條亦可能氧化或變形，導致戴口罩時無法緊貼面部，出現漏氣問題，整體防護效果便會大打折扣。

口罩存放太久，耳帶的橡筋容易變脆、金屬或塑膠製的鼻樑壓條亦可能氧化或變形，導致整體防護效果便會大打折扣。（magnific）

口罩過期原因【3】最外層受潮

至於最外邊的防水層，如果受潮或長時間接觸空氣，阻擋飛沫和液體噴濺的效果也會木變差。

口罩過期｜現5情況即掉

即使口罩過期了，仍有不少人不當回事，覺得只要包裝完整、沒有破損就能繼續用。黃醫生提醒，過期口罩已不符合醫療級的防護標準。如果身處高風險場合，例如出入醫院診所、人多的密閉空間，切勿配戴，以免增加感染風險。

不過也別急著全部丟掉，只要口罩平常放在乾燥的地方，外觀乾淨、沒有怪味或發霉，耳帶亦沒斷，就可以留著在居家打掃防塵、整理花草時使用。但若出現以下5種情況，就要立即掉。

口罩若出現發霉等5種情況，就要立即掉。（AI生成圖片）

1. 發霉

2. 有黃斑

3. 受潮或破損

4. 散發異味

5. 耳帶一拉就斷



口罩過期｜專家警告：口罩切忌噴酒精消毒

除了過期，存放環境亦會影響到中間的防護層。據台灣醫療健康資訊網站《Uho優活健康網》引述的美國明尼蘇達大學博士謝克勤的研究指出，「高溫、水、酒精」都會損壞口罩，收納時一定要放在陰涼乾燥的地方。此外，酒精也會破壞口罩的過濾結構，千萬不可拿來噴口罩。

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

