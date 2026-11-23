枕頭推薦｜經常失眠，試過飲熱牛奶、吃褪黑素都無效？很可能是你揀錯了枕頭（英文：pillow）！枕頭不合適，不但影響睡眠質素，分分鐘還會加深頸紋、損傷頸椎。市面上枕頭種類五花八門，究竟該如何挑選？習慣側睡或仰睡的人，又最適合哪一種？一文教識你選出自己的「本命」枕頭！



失眠試過睡前飲熱牛奶、吃褪黑素都無效，很可能是你揀錯了枕頭。（magnific）

枕頭高度｜男子因墊高枕頭致中風 消委會教揀枕頭高度

人每天有三分之一的時間在睡覺，一個合適的枕頭是決定睡眠質素的關鍵。其中枕頭的高度非常重要，因為高度不適合，不只影響睡眠質素，更會加深頸紋，損傷頸椎。據《光明網》，早前福建1名男子就因落枕（瞓捩頸）導致頸痛，便自行將枕頭墊高20厘米，不料第二日就出現右側肢體麻木無力、說話含糊不清等症狀。就醫後確診為「急性基底節區腦梗死」（即屬於急性缺血性中風的一種）。醫生提醒，枕頭過高容易壓迫並損傷頸部血管，引發中風。

枕頭太高壞處：

~落枕（瞓捩頸）

~肩頸痛

~加深頸紋

~損傷頸椎，嚴重可致中風



枕頭太低壞處：

~呼吸不順

~容易打鼾

~睡醒後容易出現臉部浮腫、頭暈等



香港消委會亦建議，想判斷枕頭合不合適，可以看看睡覺時的身體線條，仰睡時，從側面看過去，頭、頸和胸口要保持水平；側睡時，從正面看過去，臉、頸和胸口則要維持在一條直線上。此外，要選枕頭的高度就要考慮自身的睡姿以及床墊的軟硬。

枕頭高度參考 高度 適用的睡姿、人群 高枕 11至15厘米（即差不多1部手機的高度） 床墊較硬、習慣側睡、脖子長、肩膀寬大、體型高大的人。 中枕 8至10厘米（約一個成年人拳頭的寬度） 床墊較軟、習慣仰睡、脖子短、肩膀窄、體型瘦小的人。 低枕 5至7厘米（大約是一個成年人大拇指的長度） 兒童、青少年

枕頭推薦｜美國睡眠基金會：挑選枕頭5個黃金法則

據美國睡眠基金會Sleep Foundation的資料顯示，日常生活中挑選枕頭，要考慮以下5個要素。

挑選枕頭要素【1】枕頭高度：頭、頸、脊椎同一直線

挑枕頭時，最重要的是留意高度是否適中，能讓頭、頸與脊椎維持在同一條直線上。這樣睡覺時肩頸肌肉才能徹底放鬆、減輕頸椎負擔，同時讓頭部血液循環更順暢，避免睡醒後頭痛。

挑選枕頭要素【2】軟硬度：避免太軟易下陷

枕頭太軟容易下陷，令肩頸酸痛，太硬又會壓迫頸部，睡起來不舒服。所以軟硬適中、表面平整的枕頭才是最佳選擇。

挑選枕頭要素【3】形狀迎合需要：穩定睡姿減半夜翻身

除了傳統的長方形外，市面上還有符合人體工學的枕頭例如：凹槽形、圓柱形以及波浪形等，大家可按需選擇。這類枕頭能更好地貼合頭部頸部、穩定睡姿並減少半夜翻身。

據美國知名睡眠健康與寢具評測網站Sleep Foundation的資料顯示，日常生活中挑選枕頭，要考慮以下5要素。（magnific）

挑選枕頭要素【4】透氣度：首選天然乳膠

枕芯的材料與枕頭套布料決定了透氣度。如果材質不散熱，就容易悶熱流汗，建議選擇天然乳膠等透氣散熱較好的枕頭。

挑選枕頭要素【5】觸感：親膚順手最好

枕頭躺起來舒不舒服，第一觸感很重要。面對五花八門的內芯與枕套布料組合，建議直接挑選摸起來最順手、親膚的款式。

枕頭發黃｜枕頭細菌多馬桶1.7萬倍！致毛囊炎3大危害+專家2招除漬

若枕頭太高易加深頸紋甚至損傷頸椎；太低則呼吸不順。（magnific）

枕頭推薦｜乳膠／記憶棉等4材質大比拼

市面上常見的枕頭芯材主要分為記憶棉、天然乳膠、羽絨／羽毛、人造纖維等。據台灣寢具品牌 「HOYACASA 禾雅寢具生活館」，大家可以根據自身的體質與保養習慣來挑選，千萬勿迷信「愈貴愈好」。消委會曾測試市面上13款枕頭（售價79.9元至1,688元），發現價錢與承托力未必成正比，有不足百元的記憶棉枕，整體的承托力與耐用度完全不輸千元名牌，相反個別天然乳膠枕的承托力評分卻只有3分（滿分5分）。因此，大家購買前最好「親身試睡」。

羽絨枕／乳膠枕／記憶枕／纖維枕4大材質比較 枕頭材質 優點 缺點 適合人群 羽絨枕 保暖效果好、蓬鬆柔軟、不悶熱 對羽毛過敏的人不適宜 喜歡蓬鬆柔軟、睡覺怕冷的人 乳膠枕 支撐性與回彈能力好、不易變形、透氣性好及防霉抗菌 內含天然抑菌蛋白，接觸陽光會氧化，因此不建議清洗（亦不可日曬） 注重肩頸支撐力與耐用度、睡覺容易流汗的人 記憶枕 屬於慢回彈枕頭，支撐力好，不易變形 散熱較慢 肩頸易痠痛，需要穩定貼合的人 纖維枕 價格便宜，清潔方便，可水洗日曬 耐用度一般，睡久了容易塌陷 適合預算有限，習慣定期水洗或曬枕頭的人士。

枕頭多久換一次？現4情況即掉

枕頭是每日使用的必需品，日積月累下，枕芯內部很容易滋生細菌與塵蟎，一般建議每1 至2年換一次。但如果出現以下4個情況，就不要等立即掉。

1. 出現結塊

2. 出現黃斑

3. 有異味、發霉

4. 支撐力不足



發霉、變形都可肉眼見到，但支撐力不足該如何判斷？美國克利夫蘭診所就推薦了1個「對折測試」，大家不妨試試。將枕頭對折後鬆手，若能馬上恢復原狀，說明支撐力良好，反之彈不回來或已完全壓扁，就該換個新的了。

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

