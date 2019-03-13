國泰對沖油價虧損大幅收窄　專家﹕若成功收購快運可達到優勢互補

國泰航空（0293）去年業績已今午出爐，扭轉過去兩年虧損的頹勢，轉虧為盈，全年賺23億元。此前蠶食利潤的燃油對沖合約，去年虧損大幅收窄近八成，隨著此負面因素逐步改善，意味客運和貨運業務、服務質素等將重新成為業績焦點所在。倘收購香港快運（HK Express）成功，國泰在廉航業務上的部署，可否與國泰和港龍航班做到優勢互補等，對股價能否重拾升浪或可起到關鍵作用。

燃油開支是航空公司的最大成本，2017年佔國泰開支30.7%，去年升至30.9%。由於國際油價經常大幅波動，為穩定成本，航空公司會根據未來油價走勢預測，簽訂對沖合約，鎖定來年或未來數年的油價。有關做法在財務管理上並沒問題，可是國泰做對沖的比例太高，令「估錯價」時虧蝕嚴重。加上對沖合約年期太長，令油價暴跌時，也欠缺彈性去即時調整簽訂對沖合約的價格。

燃油對沖虧損去年收窄至14億

國泰在2016年和2017年正是因為燃油虧損，分別慘蝕84.6億元和63.8億元，導致兩年業績均見紅。為此，國泰2016年底修訂對沖政策，將合約期由最多4年減至2年，並計劃逐步降低對沖比例。

今日最新公布的業績，顯示去年對沖虧損由63.8億元，大幅收窄至14.45億元，而未來燃油對沖比例，將由今年第二季近30%，逐步降低至明年第四季少於10%，平均行使價介乎60美元至70美元，相比2016至2018年對沖合約鎖定在約85美元，風險大大降低。

燃油開支及對沖數字。（業績截圖）

貿易戰趕出貨 貨運業務表現難作準

免卻油價對沖虧蝕的困擾後，便可重新聚焦國泰的基本面。去年國泰收益上升14.2%至1,110.6億元，但營業開支僅增8.1%至1,095.79億元。

收益當中，面對廉航競爭，客運服務的收益仍上升10.1%至731.19億元。乘客運載率下跌0.3個百分點至84.1%。雖然航機滿座率略跌，但乘客收益率（每位乘客每公里的收益）就按年升6.7%至0.558元，表現不錯。

根據管理層解釋，是反映頭等及商務客艙的客運需求、燃油附加費及收益管理措施有所改善，但管理層亦預示，今年在長途航線經濟客艙的競爭將尤其激烈。

按地區劃分乘客可運載量、運載率及收益率。（業績截圖）

至於貨運業務方面，雖然環球市場去年受中美貿易戰困擾，但表現依然強勁，貨運收益增18.5%至283.16億元。貨物和郵件運載率上升1個百分點至68.8%，載貨噸數增4.7%，收益率就大升14.7%至2.03元。

貨運業務數字雖見全線增長，但要留意，這可能只是出口商趁新一年新關稅實施前「趕出貨」所致，因此，國泰真正「翻生」的跡象或要待今年中期業績才見真章。主席史樂山在業績中談及公司前景時，也表示「環球貿易局勢緊張帶來不明朗因素均不利客貨運需求」。

黃國英指，國泰受累近年油價對沖虧蝕，但如今情況改善，可以錯誤的空間變相增加。﹙張浩維攝﹚

黃國英：收購香港快運有利航班規劃

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，國泰此前簽訂的燃油對沖合約，鎖定在高位訂購燃油，隨著該些合約逐漸到期，公司又計劃降低對沖的比例，意味油價波幅對成本影響將降低。

國泰本月初確認正積極商談收購HK Express，黃國英指，倘收購成功，比起自己建立一個廉航架構快捷方便很多，亦比起一併收購與國泰定位較接近的港航為好。他認為，藉收購可增加市佔率和航線是好事，在規劃航班時間、地點、價格時可更靈活，加上如兩間航空公司的里數計劃能融合的話，有利增加客戶忠誠度。

羅祥國：聯營廉航可提升接駁客量

中大航空政策研究中心政策研究主任羅祥國則表示，廉航與傳統航空公司是兩批不同的客人，國泰收購HK Express可做到「大小通吃」，即使國泰並非作全面收購，兩間航空公司亦將有很大程度的合作聯營，有利提升雙方的接駁客，做到優勢互補。

羅祥國說，廉航佔歐美市場份額約四成，很多亞洲國家也佔三成，反觀香港廉航市場只佔一成多，原因是香港國際機場兩條跑道目前已飽和，令廉航發展空間有局限，料第三條跑道落成後，廉航在香港才有較大發展。他指，傳統航空公司直接經營廉航的商業模式十分普遍，故認為若HK Express想找尋策略投資者，而國泰又願意考慮，是很合理的商業決策。