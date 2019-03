國泰商談收購HK Express　香港快運商務總監：仍未有實質協議

國泰航空於本月5日確認,正在積極商談一項涉及香港快運航空(HK Express)的收購事項。

HK Express商務總監邵盛(Johnathan Hutt)今日(7日)表示,「No concrete offer has been made. No confirmation of any deal will go ahead(目前與國泰仍未達成實質協議,亦未能確認一定會達成任何協議)。」他強調,公司會繼續發展及擴展固有業務。