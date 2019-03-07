國泰商談收購HK Express　香港快運商務總監：仍未有實質協議

國泰航空於本月5日確認，正在積極商談一項涉及香港快運航空（HK Express）的收購事項。 HK Express商務總監邵盛（Johnathan Hutt）今日（7日）表示，「No concrete offer has been made. No confirmation of any deal will go ahead（目前與國泰仍未達成實質協議，亦未能確認一定會達成任何協議）。」他強調，公司會繼續發展及擴展固有業務。

HK Express商務總監邵盛（Johnathan Hutt）今日（7日）表示，目前與國泰仍未達成實質協議。（盧翊銘攝）

國泰早前解釋，相信廉航有一定的需求，也可跟國泰現行營運模式互補，認為香港快運能配合國泰航空集團的航空網絡，令往來香港的航班接駁力以倍數增長，從而進一步壯大香港國際機場的樞紐地位，以應付區內越見熾熱的競爭。

HK Express宣布即日推出特惠機票，由115元起，不過最便宜只是台中航線。（盧翊銘攝）

另外，HK Express今日宣布將以「Your Move」為新標語，亦會在旗下網頁、應用程式中加入「Swift Bar」設計元素。

為紀念HK Express已接載1,500萬名乘客，公司將於今日下午4時起至3月10日晚上11時59分，推出限時機票優惠，單程票價可低至港幣115元，出發日期適用於本年3月14日至7月6日。