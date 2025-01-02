無YouTube Premium都可以背景播放！4步實現　App都唔使Down

如果想在YouTube 於 iPhone 上實現背景播放功能，需要訂閱 YouTube Premium，每月費用高達 $78。然而，對於許多人來說，購買訂閱的唯一目的可能只是想聽音樂，而不需要 YouTube 提供的其他高級功能。其實，有一個簡單的方法可以讓你在不訂閱的情況下實現 YouTube 背景播放。



使用 Safari 啟用 YouTube 背景播放

這項方法不需要下載App和訂閱YouTube Premium，只需使用 iPhone 內建的 Safari 瀏覽器即可完成。具體步驟：

在 iPhone 上打開 Safari 瀏覽器，進入網址 youtube.com。找到你想要播放的影片，然後點擊影片進入播放頁面。將 YouTube 網站切換到桌面版介面。在 Safari 的地址欄左側，點擊「aA」圖示，然後選擇「桌面網站」。這將重新加載 YouTube 頁面，讓其模擬桌面版瀏覽器。

點擊播放按鈕啟動影片播放。YouTube 可能會顯示廣告，稍等片刻或點擊「跳過廣告」即可進入影片正片。此時，可以忽略 YouTube 彈出的提示訊息，繼續在桌面版網站上操作。當影片開始播放後，按下 iPhone 側邊的鎖屏按鈕。雖然此時音頻會暫停，但你只需在鎖屏界面的播放控制小工具中，點擊播放按鈕，即可重新啟動音頻播放。

如果需要同時使用其他應用程式，只需從螢幕底部向上滑動退出 Safari，進入其他應用程式即可。此時，音頻可能會暫停，但你可以通過控制中心或 iPhone 的動態島（Dynamic Island）中的媒體控制功能，點擊播放按鈕恢復播放。

這種方法雖然簡單，但需要注意一些細節。首先，因為這是利用 Safari 的桌面網站功能，影片播放時可能會出現小型彈窗提示你使用 YouTube App，你只需忽略即可。其次，播放過程中廣告依然會出現，無法像 Premium 訂閱用戶那樣完全免廣告。如果影片播放突然中斷，可以返回 Safari 手動重新啟動播放。