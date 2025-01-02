三星將推新摺疊屏機Galaxy Z Flip FE？沿用Z Flip6屏幕售價吸引

三星最近推出了一款備受歡迎的特別版摺疊屏手機Galaxy Z Fold 6，這使得市場對於其未來的戰略調整產生了諸多猜測。



之前，三星一直採取穩步更新Flip和Fold系列的產品迭代策略。然而，這次卻意外地推出了Galaxy Z Flip FE這一全新的機型。目前有關該款機型的詳細訊息正在逐漸浮出水面。

Galaxy Z Flip FE是否快要推出？（x@ProAndroid）

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「FE」即「Fan Edition」，意味着這款設備將包含用戶喜愛的功能，並且定價通常會比旗艦機型更具競爭力。雖然三星從未推出過這樣的摺疊屏手機版本，但這也引發了許多人對其具體配置的期待和疑問。

早期傳聞稱，Galaxy Z Flip FE可能會採用與常規版7相同顯示面板，並在處理器和攝像頭方面有所區別。然而，在X平台（原推特）上的一則消息來源透露稱，Flip FE將使用上一代Flip 6的屏幕。值得注意的是，Young是目前為止我們聽到關於硬體傳聞的所有消息來源。

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採用上一代屏幕的策略似乎合乎邏輯，這是三星降低 Flip FE 售價、增強其市場競爭力的一種明顯方式。當然，即使這個傳言是真的，關於該機型的其他硬件配置，包括處理器選擇，仍然存在很多未知數。

預計三星將在一月底舉行下一次Unpacked發布會。然而關於他們即將發布的新款摺疊屏手機的官方消息可能要等到2025年晚些時候才能得知。

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