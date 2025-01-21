iPhone 計算機內藏貨幣換算功能｜實時更新匯率旅行購物超方便｜iPhone升級iOS 18後，計算機App增添了超方便的單位轉換功能，除了米轉呎（長度）、克轉磅（重量）、華氏轉攝氏（溫度），甚至提供旅遊時超實用的外幣換算功能！更能實時連線更新兌換率，去旅行時購物計錢好實用。



iPhone 計算機內藏貨幣換算功能｜用口叫Siri代計都得

除了直接用會話要求Siri代你進行匯率換算，如果有些情況不方便開口說話，其實iPhone升級至iOS18及更新版本後，「計算機」App其實內藏了貨幣換算功能：

iPhone 計算機內藏貨幣換算功能｜實時更新匯率旅行購物超方便

如場合方便說話，你更可以直接要求Siri代你進行外幣換算。

Step 1：開「計算機」App後點擊左下角的「計算機圖案icon」

Step 1：開「計算機」App後點擊左下角的「計算機圖案icon」

Step 2：可以看到除基本／科學／科學備忘錄3種鍵盤佈局轉換選項，下面出現一個新的「換算」開關，將之開啟。

Step 2：可以看到除基本／科學／科學備忘錄3種鍵盤佈局轉換選項，下面出現一個新的「換算」開關，將之開啟。

Step 3：開動「換算」後，畫面頂部顯示計算結果的區域，現分成上下兩行，而數字右手邊還有三位英文字，點選入去吧。

Step 3：開動「換算」後，畫面頂部顯示計算結果的區域，現分成上下兩行，而數字右手邊還有三位英文字，點選入去吧。

Step 4 畫面上方有角度／面積／貨幣／數據／能量／力度等不同換算單位選擇，先點擊「貨幣」，之後下面會出現多種不同國家貨幣的三字簡稱供你選擇。

Step 4 畫面上方有角度／面積／貨幣／數據／能量／力度等不同換算單位選擇，先點擊「貨幣」，之後下面會出現多種不同國家貨幣的三字簡稱供你選擇。

Step 5 你亦可直接在最上方輸入「國家名稱」，比如想計日圓，打日字即出來「日」「日圓」「尼日利亞奈拉」等選項。

Step 5 你亦可直接在最上方輸入「國家名稱」，比如想計日圓，打日字即出來「日」「日圓」「尼日利亞奈拉」等選項。

Step 6：如購買15000日圓貨品，想知等如幾錢港幣：上行揀JPY、下行揀HKD：會即時顯示結果：15000日圓＝752.47港元。你亦可點擊藍色圈內的上下箭咀，對調兩種貨幣，即變港紙兌日圓。