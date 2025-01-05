iOS 18語音捷徑輕鬆掌握　截圖、開相機、手電筒、靜音說出來便可

隨著 iOS 18 正式登場，蘋果也為這代作業系統加入一系列無障礙新功能，包括眼動追蹤、音樂觸覺、語音捷徑和 CarPlay 語音控制等功能。



其中，語音捷徑是歸類在輔助控制中的新功能，讓 iPhone 用戶透過自訂語音指令，免說 Siri 或嘿 Siri 就能操作 iPhone 的各種捷徑，像是直接執行截圖、開啟相機、手電筒、解壓縮等多達幾十種功能，讓操作更直覺簡單，對於需要輔助功能的使用者來說，無疑是一大福音。

iOS 18語音捷徑輕鬆掌握（T客邦提供）

iOS 18語音捷徑輕鬆掌握：

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步驟 1：首先，進入 iPhone 設定，下滑找到「輔助使用」選項。

步驟 1：首先，進入 iPhone 設定，下滑找到「輔助使用」選項。（T客邦提供）

步驟 2：下一步點擊「語音捷徑」。

步驟 2：下一步點擊「語音捷徑」。（T客邦提供）

步驟 3：點選「設定語音捷徑」。

步驟 3：點選「設定語音捷徑」。（T客邦提供）

步驟 4：再來，畫面會出現語音捷徑說明視窗，這裡直接點選「繼續」。

步驟 4：再來，畫面會出現語音捷徑說明視窗，這裡直接點選「繼續」。（T客邦提供）

步驟 5：完成後，便能選擇要用語音執行的動作，這裡筆者以「截圖」功能做示範。

步驟 5：完成後，便能選擇要用語音執行的動作，這裡筆者以「截圖」功能做示範。（T客邦提供）

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步驟 6：自訂簡短的詞句做為指令，像是「螢幕截圖」，接著點擊鍵盤中的「前往」。

步驟 6：自訂簡短的詞句做為指令，像是「螢幕截圖」，接著點擊鍵盤中的「前往」。（T客邦提供）

步驟 7：對著 iPhone 說出剛才設定的詞句，完成三次語音識別訓練。

步驟 7：對著 iPhone 說出剛才設定的詞句，完成三次語音識別訓練。（T客邦提供）

步驟 8：再來點擊「繼續」。

步驟 8：再來點擊「繼續」。（T客邦提供）

步驟 9：若是第一次啟用語音捷徑功能，這邊會跳出是否要與 Apple 分享你方才錄製的音訊。

步驟 9：若是第一次啟用語音捷徑功能，這邊會跳出是否要與 Apple 分享你方才錄製的音訊。（T客邦提供）

步驟 10：日後只需要對著 iPhone 說出「螢幕截圖」關鍵字，就能立即觸發相應的操作。

步驟 10：日後只需要對著 iPhone 說出「螢幕截圖」關鍵字，就能立即觸發相應的操作。（T客邦提供）

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