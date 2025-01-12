iPhone竟藏特殊找人與報平安方法　行年宵人多也不怕與朋友走散

跨年夜、演唱會散場不用再擔心找不到朋友了，趕快拿起你手邊的iPhone來試測這些功能吧！



今晚跨年夜即將到來，想必大家都很期待2025年跨年璀璨煙火！不過當煙火施放完畢、準備回家時，散場人潮極有可能沖散你與朋友。對此有網友分享iPhone隱藏功能，只要根據手機螢幕上的箭頭方向行走，就能輕鬆找到對方的位置，《網路溫度計DailyView》小編也加碼「平安通報」功能，趕快一起來看看該怎麼使用吧！

iPhone15以上機型可使用「尋找」App，跨年、演唱會散場時方便尋找對方位置。 （網路溫度計DailyView提供）

跨年散場不再擔心變孤兒！iPhone「尋找」功能超實用

有網友在Threads上分享iPhone的隱藏功能，只要打開iPhone內建的「尋找」功能，接著在聯絡人欄位點選想要尋找的朋友，點選右側第一個「尋找」箭頭符號，手機就會用箭頭指引你朋友的方向、距離公尺，原PO實測後也驚呼「人擠人時候的神器」。

人擠人時候的神器

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原PO隨後補充說明，手機型號需為iPhone 15以上，建議可以先確認朋友大概位置再啟用尋找，剛開始會需要嘗試移動，直到搜尋到對方訊號後才會開始有方向箭頭，倘若對方手機處於關閉狀態，分享位置後仍可照常使用。

該則短片截至目前為止已突破172萬人次瀏覽，網友紛紛表示，

「好厲害...」、

「跨年就可能一群拿著尋找在進行搜索」、

「跨年用得到，以免走丟，看煙火的時候變孤兒」、

「唯一缺點就是雙方都要是i15以上」、

「好酷的功能，原本想轉發收藏，但發現我沒有iPhone15」，



還有脆友歪樓表示，

「15以上才配找朋友」、

「這個東西找得到我男朋友嘛？他出生到現在都在迷路我真的很擔心」、

「這個可以找得到未來女朋友嗎」、

「好酷，這樣遛朋友的時候就不用怕他走丟了」、

「箭頭黏在額頭上就好了」。



也有網友給予其他替代方案，「把一個AirTag放在對方身上也有一樣效果」、「找對方的AirPods就好」。

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出國、旅行、跨年都適用！iPhone「平安通報」功能一次看

除了韓國以外的國家，如傳送者與接收者擁有iOS17以上版本iPhone，可以進一步使用「平安通報」功能：選擇訊息App後，加入收件者或選取現有對話，依序點選對話框左側「+」符號、「更多」及「平安通報」，編輯可指定目的地、移動方式（開車、大眾運輸或步行），根據需求加入額外時間，按下「傳送」後，在傳送者抵達目的地時就會自動通知接收者。

iPhone會追蹤傳送者的行程進度，如果沒有朝目的地前進或撥打「SOS緊急服務」電話，傳送者將會收到系統提示，超過15分鐘沒有回應，iPhone將會自動傳送給接收者相關資料，包含位置、電池百分比及行動服務訊號等資訊，iPhone長時間離線對方也會收到通知。另外，「平安通報」也可指定一段時間，按下「傳送」後，如果沒有在設定時間結束前平安通報，接收者也會收到通知。

如果要增加「平安通報」時間，重新打開訊息App、接收者對話，在平安通報訊息上點選「詳細資訊」，接著點選「加入時間」，可選取其中一個選項；如果要取消「平安通報」，重新打開訊息App、接收者對話，在平安通報訊息上點選「詳細資訊」，接著點選「取消平安通報」並確認即可。

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