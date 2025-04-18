國際車牌申請教學2025｜免排隊30分鐘即取！網上申請、費用、文件

國際車牌申請教學2025｜免排隊30分鐘即取！網上申請、費用、文件所需文件一文看清｜最近不少人出國旅行時都會考慮自駕遊，尤其去日本九州、福岡、四國等地方，都非常合適自駕遊。想在海外揸車，就需要申請國際駕駛許可證（國際車牌）。之前國際車牌需要親身到運輸署處理，或網上方式申請，而且早前更推出「自助機」，可以毋需帶相片，直接準備好文件就可以免排隊即場影相製作，30分鐘即場取得國際車牌，非常方便。



最近運輸署推出自助服務站，只需要帶身份證及住址證明便可以即場申請，就連相片都不需要準備。

最近運輸署在指定地方推出了自助服務站，只需要在網上預約後，便可以在指定時間，帶同身份證及住址證明，就連相片都不需準備，便可以即場申請國際車牌，而且最快大約30分鐘便可以取證，十分方便。究竟預約及申請過程如何？記者立刻為大家實試步驟。

運輸署牌照事務處 👉 預約網站

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提提大家，如想使用自助服務，申請人必須持有「智方便+」帳戶，並需按自助服務站內的螢幕指示提交所需資料。因此大家使用前一定要預先登記「智方便+」並帶同一份距申請日期不超過三個月的地址證明 。

方法一：自助申請國際車牌步驟

1.上香港運輸署牌照事務處網頁預約時間

2.點選開始預約。

3.拉至頁面最下位置，點選「國際駕駛許可證」的「開始預約」。

4.利用「智方便」來登入填資料，然後按下一步。

5.選擇想預約的地點，暫時只有香港及九龍兩間牌照事務處有最新的「自助服務站」。

6.預約選擇好時間後便可以完成預約。

7.在預約當日直接前往該牌照事務處的「自助機」前等待。

8.輸入自己資料。

9.以及提供電話或email地址。

10.準備好3個月內賬單，用作住址證明。

11.完成掃描住址證明後，可以繼續。

12.然後會進行拍攝。

13.完成拍攝後，需要申請人利用「智方便+」來作電子簽署，利用手機scan QR Code便可登入。

14.最後選擇支付方式，一般信用卡、PPS或轉數快都可以（費用$80）。

15.完成登記後便可以取得收據，在現場等待大約20分鐘便會有專人呼喚取證，十分快及方便。

方法二：國際車牌網上申請．需開通智方便+數碼簽署

想在網上申請國際車牌，最重要的是申請人必需使用已啟用數碼簽署功能的「智方便+」，或由認可核證機關（如香港郵政）發出的有效個人數碼證書作身分核實。因此，如想要在網上申請國際車牌，就需要先開啟」智方便+」帳號，申請方法可參考以下教學：

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方法三：網上預約後現場申請

申請國際車牌有什麼條件？

首先，要申請國際車牌，需要申請人持有香港身份證，以及有效或逾期不超過 3 年的香港正式駕駛執照持有人。換句話說，暫准駕駛執照（P牌）持有人不能申請國際車牌。

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網上申請國際車牌所需哪些文件？

1）已啟用數碼簽署功能的「智方便+」帳戶；或由認可核證機關（如香港郵政）發出的有效個人數碼證書作身分核實。

2）正面全新近照的JPG或JPEG圖像檔案，照片背景無任何裝飾，頭部不可戴帽或類似的其他物品。圖像檔案大小不可超過5MB。

3）3個月內的現時地址證明的圖像檔案。

網上申請國際車牌的費用是多少？

申請國際車牌的費用為$80，有效期一年。可使用信用卡（Visa卡、MasterCard、JCB或銀聯）或轉數快，以進行網上付款。

網上遞交申請後，何時會收到國際車牌？

當成功申請後，運輸署會在 10 個工作天內，將國際車牌以掛號郵件寄至申請時登記的通訊地址。如在4星期內仍未收到，可致電 2804 2600 作出跟進。