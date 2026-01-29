福岡自駕遊2026攻略｜探索6大非市區景點感受自然與文化完美融合

福岡自駕遊2026攻略｜福岡自駕遊景點｜福岡作為日本九州地區的重要城市，近年不少港人喜歡前往日本景點，不僅是繁華市區更有許多隱藏在郊區的自然與文化寶藏。對於喜歡自駕遊的旅客來說，福岡周邊的景點絕對是不可錯過的選擇。下文介紹多個推薦自駕前往的景點，在旅途中感受自然與文化融合。



LalaPort福岡 1：1高達

福岡自駕遊景點｜01. LalaPort福岡：1：1高達 fans的夢幻地標

福岡一大熱門景點就是位於LalaPort福岡購物中心的1：1實物高達。這座19.7米高的RX-93ff ν Gundam吸引了無數動畫迷和遊客。從福岡市區駕車前往LalaPort福岡只需約20分鐘，交通便利，適合短途自駕旅遊。

春夏的晴朗天氣更是欣賞這座巨型雕像的最佳時機。除了在戶外觀賞高達，購物中心內還有專為高達迷設計的「GUNDAM SIDE-F」，提供高達模型製作體驗、限定商品以及互動式遊戲區域。無論是家庭旅遊還是動畫迷的朝聖之旅，LalaPort的1：1高達模型都能帶來驚喜。此外，購物中心內還有眾多餐廳與商店，是結合娛樂與購物的理想地點。

太宰府天滿宮

福岡自駕遊景點｜02. 太宰府天滿宮：歷史與自然的交匯之地

太宰府天滿宮位於福岡市東南方的太宰府市，供奉著學問之神菅原道真。不單是祈求學業有成聖地，更是一個充滿歷史與自然美景的地方。自駕前往太宰府天滿宮，沿途可以欣賞到九州地區的田園風光，更可以感受到遠離都市喧囂的寧靜。

抵達太宰府天滿宮後，首先映入眼簾的是壯麗的鳥居和參道兩旁的古老樟樹。這些樟樹已有數百年歷史，樹蔭下漫步，彷彿穿越時空回到了古代日本。太宰府天滿宮的建築風格典雅，尤其是本殿的設計，展現了日本傳統建築的精髓。此外，這裡的梅園也是不可錯過的景點，每年春季梅花盛開時，整個園區都瀰漫著淡淡的花香。

糸島半島

福岡自駕遊景點｜03. 糸島半島：海與山的絕美交響曲

糸島半島位於福岡市的西北方，是一個以自然景觀聞名的地區。這裡有綿延的海岸線、清澈的海水和壯麗的山巒，非常適合自駕遊。從福岡市區出發，沿著海岸線行駛，約一小時即可抵達糸島半島。

當中最著名的景點之一便是「夫婦岩」。這兩塊巨大的岩石矗立在海中，象徵著永恆的愛情，是當地人祈求姻緣的聖地。此外，糸島半島還有許多美麗的海灘，如「二見浦海水浴場」，這裡的海水清澈見底，沙灘細軟，是夏季避暑的好去處。

柳川水鄉

福岡自駕遊景點｜04. 柳川水鄉：川下り與鰻魚飯

非常合適駕車前往福岡縣南部的柳川市，這個被稱為「九州威尼斯」的小鎮是一個充滿詩意的地方。從福岡市區出發，約需1.5小時車程。柳川的特色在於其縱橫交錯的運河，最推薦的體驗無疑是「川下り」，也就是乘坐小船遊覽運河。船夫用竹竿划動船隻，並且唱起傳統的船歌，感受當地獨特的人文風情。

4月至6月的柳川氣候溫暖，兩岸的垂柳隨風搖曳，運河上的景色如同一幅流動的畫卷。遊覽結束後，別忘了品嚐當地的招牌美食——鰻魚飯。這道經典料理採用炭火燒烤鰻魚，再搭配香甜的醬汁，口感鮮美而不膩，是柳川自駕遊的完美收尾。

田主丸町不少果園

福岡自駕遊景點｜05. 久留米市田主丸町：水果採摘樂趣

田主丸町位於久留米市，是福岡縣內著名的水果種植區，尤其以巨峰葡萄聞名。從福岡市出發，駕車約需1小時即可到達。4月至6月正值田主丸的水果採摘旺季，除了巨峰葡萄外，還有草莓、桃子等新鮮水果等待旅客親自採摘。

當地提供採摘與品嚐體驗，遊客可以當地工作人員指導下，挑選果實飽滿的不同的水果，現場品嚐那種香甜多汁的滋味。田主丸的農園不僅讓人感受到田園生活的樂趣，也提供了與當地農民交流的機會，了解更多關於果樹栽培的知識。

秋月城跡

福岡自駕遊景點｜06. 秋月城跡：初夏的繡球花

秋月城跡位於福岡縣朝倉市，是一處充滿歷史氛圍的古城遺址。從福岡市中心駕車至此約需1小時，沿途的鄉間小路風景如畫，為旅途增添了不少樂趣。秋月城跡曾是江戶時代秋月藩的城堡，如今雖然只剩下部分遺址，但其古樸的石牆與靜謐的環境依然吸引著眾多遊客。每年4月至6月，秋月城跡周邊的繡球花進入盛開期，為古老的遺址增添了一抹柔美的色彩。尤其是在雨天，繡球花沾滿水珠的模樣與濕潤的空氣相映成趣，讓人感受到初夏獨有的浪漫氛圍。

福岡非常合適自駕遊的地方

福岡自駕遊更加順暢貼士

在福岡進行自駕遊，提前規劃與準備是關鍵。首先，建議選擇有信心保證的租車服務，其次，九州的高速公路網絡發達，購買「九州高速通票」（Kyushu Expressway Pass）可以節省不少過路費用，尤其是每日長途駕駛更化算（以每日計）。此外，福岡的郊區停車場設施普遍完善，但仍需留意部分景點停車位有限，建議提前上網search資訊並安排好出發時間。