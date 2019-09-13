iOS 13實用教學：iPad試玩PS4、XBOX手掣Remote打MHW Iceborne

Apple iOS 13推出後，iPhone及iPad都可以對應PS4及XBOX One手掣，今次教大家如何連接，以及利用PS Remoteplay app遙控遊戲《Monster Hunter World Iceborne》測試。

Apple iOS 13對於喜歡打機的朋友而言，最吸引的新功能應該是對應PS4及XBOX One手掣吧，不單可以用來手遊，更可以利用iPhone或iPad的PS Remoteplay功能，遙控家中的PS4打機。今次記者就以PS4最新Monster Hunter World Iceborne（MHWI）測試效果，以及設定步驟技巧教學。

可以用PS4或Xbox手掣爽玩（iPad截圖）

配對PS4／Xbox One手掣步驟（按下圖放大解說）

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按此前往： 實測iPhone／iPad遙距玩PS4！Remote Play安裝教學、試打手感效果

PS4／Xbox One 手掣試玩後感

iPad或iPad可以利用PS Remote Play玩PS4遊戲早已不是新鮮事，但可以利用PS4及Xbox One手掣玩，的確手感亦有不同。測試時，於兩地不同network狀況下（家中PS4以Lan連接，而公司的iPad則以WiFi連接），遊戲的順暢度十分不錯，而且手掣指令輸入的delay不多，操作時幾乎感覺不到有遲滯，玩《MHWI》時完全沒有問題（或許玩格鬥或電競類遊戲時才會有些微感覺吧）。用手掣玩的感覺非常不錯，就好似真的在家中打PS4般，不過使用PS4手掣時似乎其觸控板未能對應，玩《MHWI》要看地圖時，則要輕觸iPad上的虛擬鍵盤才可，有點不便。但對於一般時常外出，或在公司想隨時用PS4手掣打機，的確是又既不錯又方便的方法。

番外篇 用PS4手掣玩其他iOS遊戲

PS4、Xbox手掣除了可以玩PS4遊戲外，當然亦可以用來玩其他對應MFi手掣的iOS遊戲，例如《GTA San Andreas》、《LIMBO》等遊戲。不過如果大家不知道那些遊戲對應MFi手掣，可以去以下兩個網站睇睇對應手掣的遊戲。

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