iPhone原尺寸相片免費無限備份！免佔 iCloud 容量秘技

即使 iPhone 容量已推出至最多 512GB，不少用戶仍然會抱怨儲存空間不足、甚至因為要備份相片而要加碼購買 iCloud 容量。 想免費、快速地備份相片卻又不想多花費分毫？原來由 Google 推出的雲相簿存在一個實用的「技巧」，讓 iPhone 用家可以無限量將原汁原味原尺寸的高清相片上傳而不計入付費容量！

Google Photos 的免費容量何來？

Google Photos 是 Google 在 2015 年正式推出的網絡雲相簿功能，其主打的除了 AI 自動執相等功能之外，還有 Auto Backup 自動備份功能，在連上網絡時自動將手機內的相片上載至 Google Photos。

在 Google Photo 而其中有兩個選擇，一為上載後由 Google 自動壓縮並儲存至不低於 1600 萬像素的「高質素（High Quality）」選項，在此設定下上載的相片將不佔用 Google Drive 容量，變相免費無限量任用。 而如果想要保留原相上載至 Google Photos，一樣可以選擇「原尺寸（Original）」備份，然而未經由 Google Photos 處理、壓縮的相片，不論大小都會計入 Google Drive 容量，超越 15GB 的免費容量後就要收費囉。

iPhone 如何無限量備份原相至 Google Photos？

雖然上面提及，只要是選擇了「高質素」備份的話，Google 都會經自己壓縮相片再儲存到 Google Photos，但如果相片檔案體積未壓縮前就已經比壓縮後細小的話，Google 又會如何處理？

近日就有人發現，由 iPhone X 年代起 Apple 開始採用的 HEIC 相片格式，其採用全新的壓縮方法，若轉存／壓縮成 Google Photos 的 JPG 的話，檔案大小將不跌反升；而對於此問題，Google 方面的處理方法就是…不處理 － 只要是 HEIC 相片，即使在 Google Photos 選擇「高質素」備份，在不佔 Google Drive 位置之餘都不會進行任何壓縮工作。

只要是升級 iOS 11 或以上的 iPhone，都可以選擇用 HEIC 格式儲存相片：

秘技檢證：真係 Work！

此方法一出，即引來「邊有咁大隻蛤乸隨街跳」之質疑（包括筆者在內），然而經過檢證，我們確認經 Google Photos 的「高質素」設定備份 HEIC 原相，的確不會佔用 Google Drive 的容量，而且相片內容絲毫不動。

我們另外開出一個新的 Google 帳號，為 iPhone 安裝 Google Photos 設定成「高質素」自動備份：

在所有 HEIC 相片上載之後，在網絡瀏覽器打開同一帳號可以見到相片

這個方法，相信會令 iPhone 內置容量較少的用戶可以有一個相當不錯的備份方案，然而值得留意的是 HEIC 格式其實已推出了兩年時間，換言之此漏洞其實一直都在，只是沒有人察覺。

如果消息傳開之後，Google 又會否堵上漏洞？還是任其存在、好吸納一班新的 Google Photos 用家？