iOS13.2 iPhone11系列Deep Fusion功能　教你兩式秘技輕鬆影靚相

Apple 剛剛帶來 iOS 13.2，不但有多項修正，還正式推出 Deep Fusion 攝影功能。雖然坊間早已實測 Deep Fusion 技術如何出眾，但可惜 Deep Fusion 技術並沒有開關掣，一切只能依賴手機自動啟動。但其實細心留意，便會發現只要在 iPhone 11 系列上完成以下兩項設定，即可以觸發 Deep Fusion 技術。（文：黎生）

Apple iPhone 11 系列的 Deep Fusion 技術備受讚賞，只是用戶沒法自行啟動，只能依靠手機進行判斷，是否需要使用 Deep Fusion 技術進行拍攝。但因為 Deep Fusion 需要大量運算能力協助，故此用戶可以透過關閉以下兩項同樣需要使用處理器運算能力的功能，以提高觸發 Deep Fusion 的機會。

iPhone 11 系列的相機並不設有 Deep Fusion 啟動的選項。（作者提供）

關閉「夜景模式」

「夜景模式」會利用複雜的叠相原理合成相片，故拍攝時同樣需要處理器的運算能力。若將此功能關閉，即能減低處理器被佔用的機會，並提供一個理想觸發 Deep Fusion 拍攝功能的環境。

關閉「在取景框外拍攝相片」

「在取景框外拍攝相片」功能於一般拍攝時會同樣記錄取景框外的影像，即同時利用兩部相機進行拍攝，故需大量處理器的運算能力。現關閉此功能，亦能為 Deep Fusion 觸發提供一個理想的環境。

Deep Fusion 實拍

從下列兩幅測試圖可以看到觸發時 Deep Fusion 時的分野。觸發 Deep Fusion 時，相片銳利度大幅提高，而且色彩準確度亦有所增加，使畫面色彩更為豐富。