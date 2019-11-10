AirPods Pro實用教學！iPhone用耳機必學6大隱藏功能

AirPods Pro 推出後，成功引起一輪對真無線降噪耳機的討論。網上出現搶購潮之餘，不少人也開始比較各大品牌的降噪耳機，我們已做過多次評測，發現 AirPods Pro 的表現認真突出，不過，如果你只會用來聽聽歌、開關降噪的話，似乎未用盡 AirPods Pro 和 iPhone 之間的功能，本文就分享 AirPods Pro 的 6 大必用隱藏玩法給大家。

1﹑速查 AirPods Pro 電量

第一次連接 AirPods Pro 時，大家都會見到 iPhone 下方會自動彈出一個視窗，連接完返就會在這個視窗看到 AirPods Pro 和充電盒的電量。可是，當大家用慣了之後，每次想看電量時，即使你把充電盒開關多少次，如何貼近 iPhone，這個視窗就好似讀心般不會彈出來。其實正確方法是把其中一隻耳機拿出來，電量視窗就會馬上出現。另外，當連接了 AirPods Pro 後，可以即時在「小工具」＞「電池」中查看耳機和充電盒的電量。

點圖查看設定步驟：

2﹑自訂 AirPods Pro 耳機柄控制功能

AirPods Pro 不再使用耳機表面的觸控操作，改為在耳機柄的「3D touch」按鈕控制，長按後耳機會有點擊回饋聲效，感覺比 AirPods 的觸控更人性化。用家可以在藍牙頁面中，更改 AirPods Pro 的控制設定。左右耳可以分別更改，包括噪音控制和呼叫 Siri。

3﹑更改 AirPods Pro 名稱

一般在首次連接 AirPods Pro 後，iPhone 都會自動在 AirPods Pro 前加入你的名字（icloud 設定的名字），如果你想進行更改，其實也有方法。同樣連接 AirPods Pro 後，進入設定就能更改 AirPods Pro 的名字。

4﹑找回耳機

用真無線耳機有一個最令人擔心的問題，就是怕耳機不見了，或一時忘記放在那裡。遺失單邊一隻 AirPods Pro 的補購價是 $709，而 iPhone 就有一個功能，可以幫大家找回 AirPods Pro。第一個方法是呼叫 Siri 幫忙，讓它幫手在 AirPods Pro 上播放一聲大的提示聲，用家可以依聲音找回耳機。另外，也可以利用 iPhone 的「尋找」app，查看裝置的最後位置。

5﹑AirPods Pro 通知來電

用真無線耳機的用家，部分有機會是駕車人士，或進行運動期間使用。當雙手沒法騰空時，iPhone 響起也沒空拿出起查看是誰來電。這時，大家就可以利用「來電通知」，讓 AirPods Pro 告訴你是誰打來。如大家 iPhone 設定是香港（繁體中文）的話，「來電通知」就會如 Siri 一樣以粵語告訴你來電者身份，當然也會根據你的通訊錄名稱設定。如來電者沒有輸入通訊錄（只有電話號碼／沒顯示號碼 133），「來電通知」就會告訴你這是一個未知來電。

6﹑自訂EQ

AirPods Pro 最強的功能放在降噪上，音質比起 AirPods 只提升了少許，但較乾淨的音質並不一定適合所有用家。其實 iPhone 自帶 EQ（等化器），如你用 iPhone 的「音樂」app 聽歌的話，可在設定中選擇多達 23 種 EQ，令 AirPods Pro 變得更適合你使用。

如果大家仍猶豫應該入手 AirPods Pro 的話，不妨先看看我們的評測和比較，看看AirPods Pro 是否適合你使用：