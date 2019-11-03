【AirPods Pro評測】戴全日舒唔舒服？　Android機又連唔連到？

AirPods 問世三年，迎來了一次從內到外的大更新。 蘋果顯然是有備而來。一個有力的佐證是，當你在 29 日凌晨下單，30 號就能拿到 AirPods Pro 現貨。

要知道，第一代 AirPods 剛上市時，可是缺貨了好幾個月。

我們體驗了 AirPods Pro，短短的測試無法面面俱到，但我們還是盡可能地想從多個維度告訴你，AirPods Pro 用起來怎麼樣，值不值得買？

AirPods、AirPods Pro、Sony WF-1000XM3（AppSo授權使用）

1/ 入耳式，戴起來舒服嗎？

AirPods Pro 比預想中小不少，或許是Sony WF-1000XM3 的先入為主，即便對比 AirPods 也大不了多少，放在褲子口袋壓力不大。

這樣的小體積會影響 AirPods Pro 的 續航嗎？從蘋果官網的數據來看，單次充電聆聽時間約 4.5 小時，通話時長約 3.5 小時，和 AirPods 基本一致。

純無線耳機想實現主動降噪，入耳式幾乎是必然的選擇，這時候，佩戴舒適與否就是個問題。

AirPods 佩戴的舒適程度有口皆碑，不少人稱之為「無感」——意思是戴著一整天也不會不舒服。這方面，AirPods Pro 的佩戴感雖談不上難受，但是絕對達不到 AirPods 無感佩戴的境界，不適合全天掛在耳朵上。

好在，AirPods Pro 的貼合度和密合度很不錯，配對後在藍牙設置中可以做一個貼合度測試，傳感器會檢測貼合度是否合適。

AirPods Pro貼合度測試（AppSo授權使用）

AirPods Pro 隨機附帶了小 / 中 / 大三種尺寸的矽膠耳塞，可以適應不同的耳道。矽膠耳塞採用卡扣的設計，非常牢固，不用擔心脫落。

由於 AirPods Pro 具備 IPX4 的防水等級，可以抗汗防潑濺，應付運動問題不大，但指望 AirPods Pro 能夠戴著游泳或者洗澡也不現實。

總的來說，AirPods Pro 雖然改為了入耳式，但體積和佩戴感控制得都還不錯，續航也沒有滑坡，保持了一貫的高水準。.

▼▼▼相關圖輯：點擊下圖即睇AirPods Pro全部功能▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

2/ 主降噪，聽起來怎麼樣？

主降噪，是 AirPods Pro 最大的升級之處，這裡先說結論：在這個體積下，強無敵。

第一次戴上 AirPods Pro 時我非常驚艷，很難想像體積這麼小的耳機，能達到這麼強的降噪水準。 坐在車上，基本上可以屏蔽掉汽車的轟鳴聲；來到酒店，中央空調開到最大風速基本上也能屏蔽。不過，AirPods Pro 對於人聲沒什麼阻隔效果。

單憑主觀判斷，我認為 AirPods Pro 的降噪效果優於Sony的降噪豆 WF-1000XM3，接近於 Bose QC35 的水平。

當然這不代表 AirPods Pro 的主動降噪性能就更好，因為其密合度佔了很大的優勢，說白了就是耳朵堵得更緊，使用Sony WF-1000XM3 時，我經常需要反覆旋轉調整。

即便塞得更緊了，AirPods Pro 的佩戴舒適度仍遠勝於Sony WF-1000XM3。

蘋果官方宣稱，AirPods Pro 內置了一個通氣系統，可以平衡耳壓，但說實話，戴著的時候還是能明顯感到腫脹感。

值得一提的是，AirPods Pro 的底噪控制得不錯，開了主降噪也幾乎聽不見，Sony WF-1000XM3 開著降噪時還是能聽到底噪。

▼▼▼相關圖輯：點擊下圖即睇AirPods Pro開箱▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

3/ 其他功能

交互方面，AirPods Pro 由於設計大改，摒棄了之前的輕觸操作，用上了更尖端的壓感技術（當然，還是支持 Hey Siri 喚醒）。

輕按一下耳柄可以播放、暫停音樂，按兩下可以切下一首，按三下重播（蘋果官網說明為「按三下切上一首」，與實測結果有些差異），至於長按耳柄，即可切換到通透模式。這時候，你可以聽到一個click 的效果音，感覺好像是在按一個實體按鈕——其實上並沒有。

在通透模式下，AirPods Pro 依然有降噪，但這時候不影響你與外界的交流。

至於音質方面，一來時間太短，二來也不是我們的專業領域，但反覆聆聽後，我覺得AirPods Pro 的低頻似乎更有力，相比之下，Sony WF-1000XM3 的層次感似乎會更好一些。

▼▼▼相關圖輯：網民惡搞AirPods Pro▼▼▼

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4/ Android 設備的兼容性

由於我手頭只有一部三星 Note10，因此測試條件很有限。我們遭遇了一個奇怪的 bug，三星 Note10 的藍牙始終搜索不到 AirPods Pro，當然，AirPods 也搜不到。

從蘋果官網上看，無論是 iPhone、Mac 還是 Apple Watch，總之如果不是最新系統的蘋果設備，是無法正常使用 AirPods Pro 的。

5/ 總結

總之，這是今年第一款超出預期的蘋果產品，很大概率會替代我使用了兩年多的 Bose QC35，成為我的飛機伴侶。

可以說，AirPods 引領了真無線耳機的潮流，而 AirPods Pro 則又一次成為了真無線耳機的標桿，短期內難逢敵手。

最後提醒大家，像 AirPods Pro 這樣的真無線降噪耳機，其降噪效果和聲音表現，其實很大程度上取決於被動降噪的程度——也就是耳朵塞得緊不緊。所以說，聽感因人而異，本文觀點僅供參考。

下單前，我還是強烈建議你去 Apple Store 親自上耳試一試。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：AppSo × 魏布斯 | AirPods Pro 上手体验：戴着舒不舒服，降噪好不好用？】