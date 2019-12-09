寄信無貼郵票、郵費不足 向寄件或收件人「罰錢」教你網上辦繳費

【網上繳郵費、計算郵件費用 攻略】香港郵政宣布，2019年12月16日起，如本地郵件郵資不足，會向寄件人或收件人徵收附加費。但究竟如何計算郵費呢？其實只要用以下介紹的App，便可以簡單找出郵費了。

首先講解一下香港郵政新政策。下周一（12月16日）起，如本地郵件郵資不足而註有回郵地址，香港郵政會先向寄件人發出通知書徵收附加費；如郵件沒有回郵地址，則會向收件人徵收附加費。

12月16日起寄信（資料圖片）

根據現時安排，香港郵政會先向收件人追收欠資及附加費，但收件人領取欠資郵件通知卡後，只可於指定郵政局領取郵件，並要為寄件人「負責」繳足郵費及附加費，往往惹來抱怨。

香港郵政今次同時加入網上繳費功能，市民可於香港郵政網頁以信用卡繳付有關費用，亦可持通知書前往各郵政局繳交，香港郵政收妥附加費後會安排郵件派遞，可算是方便不少。詳情可按此查看。

（香港郵政網頁）

其實要避免郵件寄送阻滯和繳交附加費，最好方法當然是寄件時付足郵費及填寫正確地址。雖然不同郵件收費不同，但要計算並不困難，詳情可看以下介紹。

如何計算郵費？

首先要安裝香港郵政App，再按以下步驟計算：

+ 4 + 3 + 2

Android版：按此

iOS版：按此

如何找出正確地址？

寄件時寫上了錯誤地址，隨時寄失重要郵件。不過大家可以放心，以下步驟可幫手找出正確地址：

+ 2

做齊以上準備，就可避免郵費不足而需要繳交附加費問題了。