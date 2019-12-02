【2020特區護照 特快申請／更換教學】網上5分鐘完成　毋須現身

【香港特區護照申請、更換新方法 網上申請流程（2020年版）】現代人工時長，但以往要更換特區護照，需要親身到入境處辦事處排隊申請，難以成事。不過原來特區護照已可以網上申請，只要準備好所需資料，5分鐘內便完成流程，除了領取證件，全程毋須現身，絕對方便各位上班族！

網上申請準備

首先你要準備一張彩色個人近照，背景需為白色，正面並清楚顯示面容特徵；格式是JPEG，檔案大小不可超過5Mbytes，最低1200像素（闊） x 1600像素（高）。

另外，護照相片要求嚴格，以下為拍攝護照相時須注意事項↓↓↓（點圖放大）

+ 2

另外，要準備好付款用的信用卡（32頁$370、48頁$460）。

網上申請流程

+ 4 + 3 + 2

申請網址：按此

如準備齊全，網上申請可以5分鐘內完成。之後你會收到入境處電郵通知何時領取證件（通常5個工作天後便可以領取），但緊記要在限期前領取。

服務站自助申請特區護照教學

除了網上申請，入境處於7個辦事處設置了自助服務站，可以免預約直接前往排隊自助申請。

7個自助服務站位置

－灣仔告士打道7號入境事務大樓4樓（8台自助服務站）

－中環統一碼頭道38號海港政府大樓2樓（2台自助服務站）

－九龍尖沙咀金巴利街28號地下（4台自助服務站）

－藍田匯景道1- 17號匯景花園匯景廣場第2層（5台自助服務站）

－沙田上禾輋路1號沙田政府合署3樓（3台自助服務站）

－火炭樂景街2至18號銀禧薈4樓405至407號舖位（2台自助服務站）

－元朗橋樂坊2號元朗政府合署1樓（4台自助服務站）

如非繁忙時間，幾乎不需要排隊便可以直入申請（林勇攝）

申請所需文件

18歲或以上人士，只需攜帶「香港永久性居民身份證」便可；18歲以下申請者另需備父母或合法監護人的身份證或旅遊證件及出世紙才可；11歲以下兒童更需要出示學校證明文件（如附姓名相片的手冊）。因為自助服務站只收「EPS」或「八達通」，因此請準備好提款卡，或已入錢的八達通卡（32頁$370、48頁$460）。

申請步驟（點下圖放大解說）