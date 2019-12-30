新版任天堂Switch Lite慘被破解！全線主機成功運行翻版遊戲

舊版任天堂Switch被破解後，老任很快便推出了新版（加強電池版）Switch及輕量手提版Switch Lite，封阻了破解應對。可惜道高一尺魔高一尺，就在19年尾前外國破解黑客宣布已成功破解現時全線Switch，新版、舊版及Lite版無一倖免。

外國專門製作遊戲破解設備的Team-Xecuter，就在19年尾放出一條影片，可以清楚看到Nintendo Switch Lite成功運行盜版（翻版）遊戲《超迴轉壽司》，而且今次並不需要外置俗稱「電子狗」的裝置，按指定按鈕便可以進入「黑客軟件」的選單來執行盜版遊戲。

↓↓↓↓↓黑客成功破解Switch Lite運行遊戲過程（點圖放大）↓↓↓↓↓

其實早年已有黑客發現舊版Switch有著難以封阻的硬件設計上漏洞，只需要插上「電子狗」便可以成功運行自製軟件。不過以往的方法需要在無線手掣插位安插「搭橋器」才可以使用，因此不少人估計不能拆下手掣的Switch Lite應該會比較難以破解（同時新版加強電量版Switch亦封阻了破解漏洞）。可是新Switch Lite只推出不夠3個月，便已經被黑客破解，更已經開始在某一些外國網站開始預售，令人意想不到。

↓↓↓↓↓破解Switch Lite配件已在網上開訂（點圖放大）↓↓↓↓↓

早年已有黑客推出這類「電子狗」令Switch可運行盜版軟件（hackinformer）

暫時參看黑客及購買網站公布的資訊顯示，今次雖然不再需要外置「電子狗」來boot機，可是還是需要在機內加入「改機晶片」才可以運行黑客程式，雖然黑客指安裝方式非常簡單，只是一plug即玩。但要拆機安裝改機晶片會令保養失效，而且香港早年已有相關的「避規裝置」法例，售賣、協助改機等都是違法，大家不要以身試法喔。

↓↓↓↓↓Nintendo Switch與Switch Lite外型比較（點圖放大）↓↓↓↓↓