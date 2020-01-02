【換iPhone教學】想換新機但唔知換邊款？一文教你衡量價格與功能

大家在挑選 iPhone 型號的時候，一定碰過這種糾結： 本來想買 iPhone 8，但發現只要再加個 1,000 元就能升級大螢幕的 iPhone 8 Plus 了…但既然這樣，不如再花個 300 買 iPhone XR，還有最新的 Face ID；可是 iPhone XR 是入門款，多個 800 就可以升級 iPhone 11，是最新版本… 結果，本來想花 3,899 買舊款的入門 iPhone 8，變成花了 5,999 買了最新的 iPhone 11…這件事是怎麼發生的？

「一次到位」的迷思，不小心就多花好幾千

其實買任何東西，大家都會跟你說「多花 XXX 就可以升級 OOO 了啦」、「但買 OOO 不如再多加一點直上△△△」…這件事不僅發生在 iPhone 上，任何定價經過精心思考過的產品都會有一樣的狀況，如果跟別人討論到底買什麼好，最終會發現只有直上最頂級款才不會留遺憾…

而在定價策略這方面，蘋果更是其中翹楚；舉凡 iPhone 的型號、Mac 的容量或 RAM，幾乎每天都會有人在群組問「到底要選哪台好？」 這種問題。

這就是蘋果厲害的地方，他不強硬的推銷你哪款型號最好，而是透過巧妙的容量與售價搭配，讓你自己推銷自己並陷入糾結；最終，本來想花三千多變成五千多，說不定還在懊惱應該要多加一點直上八千多的頂級款。

▼▼▼再看看以下這個例子：▼▼▼

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整個過程中，你的決策都非常合理，確實多加一點點錢就會多一點點更強的功能；再多一點點錢又可以多更強的功能，這個過程會一直不斷循環；而且每次的加價幅度都很小，大概都是五百元以內，所以很容易說服自己不斷往上加，陷入了「一次到位」的迷思。

那麼，我到底該選哪款 iPhone 比較好？

其實，選擇適合自己的 iPhone 並不困難，你只要有決心排除「加價購」的毅力就好。

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+ 7 + 6 + 5

你的選擇就從六款 iPhone 降到了四款；這時，你再根據「可能可以妥協」的規格，看你要多加多少價格去獲得；所以，最終你可能會選擇 iPhone XR 128GB，因為虛榮感較高；而此時雖然多加個 3,400 元就可以升級更虛榮的綠色 iPhone 11（攝影功能也更好），但由於「攝影」和「虛榮感」都是在「可能可以妥協」的清單中，因此不一定要一次到位。

這樣一來，你就可以某種程度的滿足自己的需要，又不會莫名的超支了。

【本文獲「蘋果仁」授權轉載，原文：推薦哪款 iPhone 好？為什麼總是忍不住買更貴的版本？】