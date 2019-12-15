iPhone 12唔會半日無電？消息指將採用全新底板設計增加電量

iPhone的續航問題，一直是友商們調侃的對象。現在有韓國媒體報道稱，2020款iPhone，也就是iPhone 12將會採用全新底板設計，會大大縮小體積增加電池空間。

報道稱，蘋果將在2020款iPhone上採用新的電路，長度（50毫米到26毫米）和厚度（1.8毫米到1毫米）都進一步降低，也就是體積縮小，幅度接近50%，據說實現方式是MOSFET（金屬半場效晶體管）和PCB板子合併，不再需要構件殼體。

目前類似技術方案也已經有成功應用案例，即ITM公司已經向三星提供並預計會應用在Galaxy S11上，由此iPhone 12電池容量將會較iPhone 11有所增加。

iPhone 12 渲染圖曝光！機身無「劉海」凹槽，機身邊的靜音鍵開關改成圓形，並調整為上下撥動操控方式，且具備Lightning connector磁吸接點。（Ben Geskin twitter圖片）

據早前消息，明年蘋果將會發布5款iPhone，其中4款iPhone是5G手機，其中5.4吋OLED屏幕的iPhone配備後置雙攝，6.1吋OLED屏幕的iPhone配備後置雙攝，6.1吋屏幕的OLED iPhone將配備後置三攝和ToF，而最大的是與6.7吋OLED iPhone ，將後置三攝和ToF。

而這4款iPhone是通過外觀高通X55基帶的方式實現對5G網絡的支持，並且蘋果會根據不同國家發售僅支持Sub-6G或支持Sub-6G+mmWave的機型。

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇6招保養電池延長手機壽命▼▼▼

+ 2

▼▼▼相關圖輯：點擊即學全新iOS 13五大超實用控制中心功能▼▼▼

+ 15 + 14 + 13

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】