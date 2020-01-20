iPhone 大掃除 WhatsApp 瘦身法　刪除無用對話備份更輕鬆

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iPhone 用戶的 WhatsApp，有沒有隨著時間的流逝，變得愈來愈巨型？平常朋友 send 來的圖片、語音訊息，令 WhatsApp 的備份愈發臃腫。趁著農曆年臨近，不如幫 WhatsApp 來個大掃除！

iPhone 的 WhatsApp 直接備份到 iCloud 之中，本應是一件方便的事情，不過 iCloud 免費容量只有 5GB，而 WhatsApp 備份隨時已經直迫 5GB 上限。其中原因，當然跟大量的「長輩圖」及朋友們的語音訊息不無關係。其實 iPhone 的 WhatsApp 本來預設將接收的圖片、影片加入到手機的相片集之中，所以對話中的圖片根本沒有太大保留必要，大家可以根據以下方法，為 WhatsApp 備份進行瘦身。

iPhone WhatsApp 備份瘦身法（按圖看步驟）

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將圖片、影片從對話中刪除，大家依然可以在 iPhone 的相簿中找回已刪除的檔案，不過語音訊息刪除了，就沒有辦法回復，所以大家在揀選對話內容瘦身前，應該先考慮清楚再執行。一般而言，將 WhatsApp 備份控制在 3GB 左右，就算是免費 5GB iCloud，一樣夠用。

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