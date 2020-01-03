「賞飛就飛」機管局千張機票每日抽獎參加方法教學　日本等地任飛

上次旅發局舉行的除夕大抽獎，由於網站登入問題，令大部分參加者失望而回。今次輪到機管局提供新年活動，推出「賞飛就飛」大抽獎新年篇，參加者每日都可以免費抽機票，抽到 3 月 1 日，更重要的是「賞飛就飛」官網到截稿前都能順利進入和參加抽獎。

機管局送過千張機票

由即日起至 2020 年 3 月 1 日（共 9 週），每日上午 8 時至晚上 10 時，大家都可以到「賞飛就飛」官網上抽機票。而且中獎通知會在當晚以電郵方式告知參加者，沒中獎也不要緊，明天可以再繼續參加。中獎機票的機位由國泰﹑國泰港龍，以及香港快運提供，根據不同目的地而定，每周一會更新可選擇抽獎的目的地。

▼▼放大下圖睇「賞飛就飛」大抽獎新年篇抽獎步驟▼▼

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▼▼3/1-5/1 可選擇目的地▼▼

每日都可以參加抽獎，亦可更尹不同目的地！（「賞飛就飛」官網截圖）

▼▼「賞飛就飛」大抽獎新年篇參加資格▼▼

中獎機票使用條款

中獎的機票須在 2020年 1 月 3日至 6 月 30 日期間使用，所有機票獎品不包括機場稅、機場保安費、航空公司燃油附加費、額外行李收費、保險費用、及其他額外費用，得獎者須自行承擔這些費用。參加者在抽獎前，可以在官網各個目的地的左上角中，看到提供機位的是那一間航空公司，假若成功中獎，就會乘坐該航空公司提供的經濟客位前往。而每名參加者在活動期間內只可中獎一次，上次「除夕大抽獎」沒中，今次應該是時候了吧？

「賞飛就飛」抽獎網站（按此進入）