六合彩新春金多寶周六攪珠　電腦飛易中？這些號碼幾乎次次有？

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【六合彩$5000萬新春金多寶攻略】2020鼠年六合彩新春金多寶將於年初八（２月1日）攪珠，如果一注獨中，估計頭獎獎金達5000萬元。不過究竟買複式還是單式？買電腦飛還是自選號碼較易中？這些就要用數據回答了！讓小編整合過去新春金多寶最旺號碼，以及最幸運投注站吧！

新春金多寶過去攪出號碼

（資料圖片）

香港回歸後，至今已舉行22次六合彩新春金多寶攪珠，各期攪出號碼可看下圖：（點小圖放大看）

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新春金多寶10大最旺號碼

綜合歷年六合彩新春金多寶結果，以下10個號碼攪出次數最多，最旺的號碼更被攪出10次，即差不多每2至3期便會攪出一次，未知今次會否也出現呢？

↓↓↓歷年新春金多寶10大最常攪出號碼↓↓↓

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9大最幸運投注站

揀選好號碼後，就要考慮以什麼方式投注了。除了電話投注，不少人都會選擇親身到投注站，過去7次共有9個投注站有人中頭獎，有意投注的不妨沾沾運氣。

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如果不想出門，其實以互動投注方式投注亦有3注中頭獎，也是可考慮投注渠道。

電腦飛定自選號碼？

翻查近7次六合彩新春金多寶，共有13注中頭獎，當中原來大部份都是電腦飛，詳情可看下圖：

（馬會提供）

另外提提大家，$5000萬新春金多寶將於2月1日當晚9時15分截止，不要錯過了！

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六合彩新春金多寶周六攪珠　電腦飛易中？這些號碼幾乎次次有？