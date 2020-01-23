武漢肺炎襲港 戴口罩iPhone Face ID失靈！教你一鍵即熄人臉解鎖

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武漢肺炎終於擴散到香港，疫情日趨嚴重關係，出入戴口罩是人人必做基本防疫動作。但iPhone用家最近應該超煩惱，因為戴了口罩根本不能使用Face ID解鎖手機，該如何是好呢？

武漢肺炎終於殺到埋身，香港人戴口罩出街是基本動作。但蘋果手機iPhone用家最麻煩莫過於要用Face ID解鎖電話和通過一些保安措施。

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因為Apple的Face ID是一種講求精準的臉部辨識系統，驗證用家時會採用整個面部的資料，它是以用家臉容的紅外圖像加上3D精準模型為基礎。換言之，在載了口罩、只露出雙眼的情況下，iPhone的泛光照明器無法以紅外線光照辨識出臉部，因為載口罩面和iPhone數據庫中的面部資料不符。

當用家要以Face ID解鎖iPhone，就必須要除下口罩。但難道每次開電話都要除下嗎？那樣頻頻卸下的話口罩便形同虛設，徒然增加感染疫症的風險。活標之道，只有關閉Face ID重新使用手機安全密碼。

iPhone停用Face ID簡單教學（點擊放大圖片細睇）：

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暫時停用了Face ID，口罩便不用除來除去了。防疫措施絕對不可馬虎，消委會之前就測試了市面29款口罩，每個口罩售價只是0.25元至36元，並選出了最高分及平靚正口罩。即睇！（點擊放大圖片細睇）：

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