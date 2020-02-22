WhatsApp 必學5個秘技　已讀不回隱藏、語音變文字、長錄語音訊息

WhatsApp 雖然日日用，不過部份隱藏功能大家未必知。想已讀不回，又不想對方知道自己已讀訊息？不方便聽語音訊息，原來可以有方法「睇」？WhatsApp 你不知道的隱藏技巧，以下為你介紹！

WhatsApp 已經變成香港人日常使用的重要通訊工具，不過當中其實有不少功能大家未必識玩。想已讀不回無人知？語音訊息唔想聽，想有人將語音變文字？唔想儲存對方號碼，又想 WhatsApp 對方？想錄一個十幾分鐘長的語音訊息，又唔想跣手 send 咗出去？以下 2020 年版 WhatsApp 秘技，一定要睇！

WhatsApp 已讀不回無人知

↓↓ WhatsApp 已讀不回無人知 iOS 版操作 ↓↓

若果你爭人一百幾十萬諗住走數，或者自以為貌若天仙每個人 WhatsApp 你都唔止想 WhatsApp，你需要已讀不回但唔想對方知道，記者表示理解。其實 iOS 或者 Android 平台，只要好好利用系統的通知欄，就可以輕易做到已讀而對方不知曉。

↓↓ WhatsApp 已讀不回無人知 Android 版操作 ↓↓

不過需要提一提，iOS 的通知欄若果操作太快，又或者通知在 Face ID 操作時已經展開，用戶很容易錯手開啟 WhatsApp，另外若果已經使用 Siri 讀出未讀訊息，通知亦會隨之消失，iPhone 用戶要注意一下。

↓↓ WhatsApp 語音訊息轉文字秘技（iPhone 專用）↓↓

+ 7 + 6 + 5

記者有不少朋友頗討厭收到語音訊息，這一款叫「Whats Up for WhatsApp」（原名為 Spiko）的 App 就非常適合他們。這一款可以將 WhatsApp 語音訊息轉換為文字的 App，現時僅提供 iOS 版本，所以使用 Android 的朋友就無福消受了。語音轉換文字頗準確，大家不妨下載一試。

從 App Store 下載 Whats Up for WhatsApp

↓↓ WhatsApp 未儲存聯絡人號碼發訊息秘技 ↓↓

不少朋友因為工作關係，不時要 WhatsApp 一些沒有儲存在電話簿聯絡人當中的工作聯繫，Android 的用戶可以直接使用這一款「WhatsAdd」去簡單完成任何。至於 iPhone 用戶，由於 App Store 未有提供「WhatsAdd」的關係，大家只有使用網頁版了。

從 Google Play 下載 WhatsAdd連結：使用 WhatsAdd 網頁版

↓↓ WhatsApp 放手長錄語音訊息秘技 ↓↓

用 WhatsApp 錄語音訊息，最怕一跣手就將未錄好的訊息發送，更加怕錄一段長的錄音，一不小心錯手刪除要由頭錄過。其實大家只要利用 WhatsApp 一個簡單操作，就可以安心錄製長篇大論。