Switch 主機缺貨現炒價？教你正價海外網購　免炒價輕鬆入手！

武漢肺炎令不少商品出現炒風，不單只是口罩和消毒用品，科技產品的供應後影響，各種科技商品在本地有炒賣的現象。Switch《RingFit》自推出以來，一直在炒賣先不用說，沒想到已推出數年的 Switch 主機也同樣炒得起，更誇張到在深水埗黃金電腦商場出現叫價逾 $4000 的綑綁式炒賣。

Switch 主機缺貨

受武漢肺炎影響，中國生產和運輸 Switch 主機和 Joy-Con 手制的工廠停工或影響產量，令 Switch 主機甚至配件都缺貨。同時，學生假期延長和 home office 情況增加下，更多人對 Switch 等娛樂設備需求增加，供求此消彼長，導致 Switch 主機推出多年又有炒賣的空間。

黃金有商店同梱出售 Switch ﹑遊戲和配件，叫價高達 $4230（連兩隻遊戲）（鄺曉斌 攝）

遊戲網店：未知貨期

在 Facebook 上，就有遊戲產品的網店開 post 指，香港代理商也未有向他們交代 Switch 主機和配件的貨期，甚至指出行貨到貨時也會是炒價。他們預計 Switch 主機將會在 3 月初才有機會到少量貨，而《RingFit》和 Joy-Con 手制的貨期更會一直延遲。市埸上出現炒價的行貨 Switch 也離不開以上原因，不過是否代表玩家就必要食炒價捱貴機呢？

海外網購或成出路

目前，香港也有部份網店有水貨機出售，價錢也屬正常水平，不過在這誇張的需求量底下，也被搶購一空的話，可以考慮海外網購。Switch 主機和遊戲都沒有鎖區，同樣可以選擇行貨有提供的言語，就算使用水貨也不會影響遊戲體驗。不過玩家要留意電壓（水貨是兩腳，需要用轉插），以及沒有行貨一年保養的問題。如果玩家不是太急著要玩的話，筆者不建議硬食炒價買機，考慮等價錢回落，或網購正價主機會更好。

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+ 5 + 4 + 3

編按：由於 Switch 不能在日本直接寄回港，因此向 Buyippee 查詢美國 Amazon 集運 Switch 的安排，而 Buyippee 回應指由美國集運 Switch 沒有限制。

根據 Amazon 的資料，Switch 全盒用 3.75 磅，筆者連同運送用的紙皮箱，預鬆重量約 2kg 計算，運費大約 $100（資料來自 Buyippee）

3 步透過 Buyippee 集運（資料來自 Buyippee）

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