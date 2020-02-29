政府考慮用網上銀行派 1 萬　教你三大銀行申請轉數快方法等收錢

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財政預算案 2020 中，計畫向全港 18 歲以上永久性居民派發 1 萬元，早前財政司司長陳茂波亦表示，參考 2011 年派 6 千元的經驗，將會和銀行合作，以更便利有效的方法派錢。今日（2 月 28 日）創科局局長楊偉雄在電台訪問中表示，政府考慮透過「轉數快」（FPS）派發 1 萬元。

「轉數快」派錢最快？

早前已有消息指出，政府將考慮透過網上銀行派錢（其中一個申請方法），今日（2 月 28 日）創科局局長楊偉雄在電台更指出，政府將成立跨部門小組處理派錢，同時考慮使用「轉數快」派發。楊偉雄指出，透過網上銀行收錢的市民，將比一般銀行轉帳更快收到 1 萬元。

財政預算案 2020 中，公布將會各全港 18 歲以上永久性居民派發 1 萬元（歐嘉樂 攝）

先開通「轉數快」戶口

「轉數快」屬於比較新的網上銀行轉帳服務，只要透過手提電話號碼、電郵地址或快速支付系統識別碼，就可以在各銀行（支援轉數快）中即時付款或收款，主流的銀行使用「轉數快」也不會收取手續費。雖然，「轉數快」過數對象可以是未登記「轉數快」的用戶，不過就要輸入收款人的全名及戶口號碼，可能會影響到收 1 萬的先後次序。在派發方法和次序未定時，還是建議大家先登記「轉數快」，直接提供手機號碼或電郵地址就可以收款。

匯豐銀行（HSBC）登記「轉數快」方法：

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恒生銀行登記「轉數快」方法：

中國銀行登記「轉數快」方法：

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