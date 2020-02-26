【選民登記2020】手機電腦3分鐘登記教學　換智能身份證小心DQ

【選民登記2020】2020年立法會選舉將於9月舉行，選民登記運動今日（2月26日）展開，如果想在今屆立法會投票計用自己的力量，就要記得在限期前登記或更新好選民資料；已登記的，亦要檢查自己名字是否仍在選民登記冊內。而要成為選民，其實利用電腦甚至手機就可以登記，3分鐘就可以完成。

要在今年舉行的立法會選舉中投票，未成為選民的18歲或以上香港永久居民，須在5月2日前登記；已登記的選民（個人或團體）資料如有改變，則須在4月2日或之前通知選舉事務處，否則不會在今年7月發表的正式選民登記冊內反映。各位選民及「準選民」記得留意限期。

換智能身份證要注意 免被DQ

已登記選民更換智能身份證時，可選擇是否同意入境事務處將其填交的個人資料轉交選舉事務處，以核對選民登記冊上資料，由於核對資料和跟進需時，選舉事務處建議選民同意入境事務處向該處轉交個人資料時，應一併提交指定申請表格以更新資料，以免錯過4月2日更改登記資料的限期。

（資料圖片）

手機申請方法

選民登記可以透過以郵寄、傳真或電郵方式遞交申請表格，手機申請正是利用電郵方式交表。而填表都可以直接在手機上進行，只要先下載「Adobe Fill & Sign」手機應用程式，就能輕鬆填寫選民登記表格。方法如下：

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選民登記表格：按此

電郵遞交

填完表格，可以直接上傳到Google Drive，之後使用電郵把表格傳送到選舉事務處。傳送表格時，要把最近三個月的住址證明一併遞交，可以直接拍照或scan 成PDF檔上傳。電郵時，可以把標題寫上申請人名字和「提交選民登記申請表格」，方便選舉事務處處理申請。有關申請會收到電郵通知，也可以致電：2891 1001 查詢。電郵地址：form@reo.gov.hk

接納的住址證明文件包括：

１﹑公共機構發出的賬單（如水費／電費／煤氣費賬單）；

２﹑政府部門或司法機構的文件；

３﹑由銀行、保險公司或強積金核准受託公司發出的結單或通知書；

４﹑固網電話／手提電話／收費電視／互聯網的收費單；

５﹑由本地專上院校發出可證明選民主要居所的文件或收費單；

６﹑由稅務局加蓋釐印的有效租約（毋須三個月內簽訂，但接獲申請當日必須在租約有效期內）；或

７﹑由醫院管理局、房屋署、香港房屋協會、香港考試及評核局等公營機構發出的收費單、通知書或其他文件。

電腦申請

電腦填寫選民登記表格更簡單，下載了表格後，只要上存到Google Drive，使用「DocHub」開啟，就能簡易地填寫。格子會自動對位外，可以直接用筆簽署，不再另建立簽名。大家當然也可以像手機申請般，用電郵遞交表格。另外，也可以使用「選舉事務處電子表格上載平台」，把申請表上直接上載。不過，用這方法的話，住址證明就要在補充資料中分開上載。

已登記選民須查閱有否被取消資格

網上不時有人反映明明是已登記選民，但選民名冊突然沒有了自己名字，更甚者已錯過了更新資料限期，沒法投票。其實選舉事務處有網上查詢系統，市民可在網上查詢自己是否有選民資格。選民們記得要在登記和更新資料期限前查詢，確保有得投票。

網上查詢選民資格方法如下：

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選民資格查詢系統：按此