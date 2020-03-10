Apple教消毒清潔iPhone、AirPods正確方法　小心7點做錯會整壞機

【消毒iPhone手機／AirPods】人人怕新冠肺炎病毒（武漢肺炎／COVID-19）帶入屋，密密將隨身手機、gadgets清潔消毒是常識吧。Apple最近就推出了清潔消毒指引，就教大家應該如何清潔消毒iPhone、AirPods或其他gadgets產品方法，避免因用錯方法而損壞機身。

一般家用消毒濕紙巾都可以為iPhone／AirPods清潔（林勇攝）

首先Apple官方指，除了可以用一般柔軟的無絨布來抹刷機身外，為了可以消毒機身，建議使用70％的沾了isopropyl alcohol抹布（一般70％的異丙醇消毒酒精）或一般家用消毒濕巾（如Clorox、Walch或敵露等），輕輕擦拭Apple產品堅硬及無孔表面，例如顯示屏，鍵盤或其他外部表面。

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另外，切勿使用「漂白劑」或「研磨劑」來消毒清潔機身，這會有機會令損害機身表面。就算不少iPhone等裝置已具備防水效能，都不要將手機直接放入水中清潔。

亦可以使用一些即棄手機屏幕專用濕紙巾為iPhone或其他Android手機清潔（林勇攝）

iMac或MacBook的屏幕表面，避免使用含有丙酮（acetone）成份的清潔劑清潔表面，因或會破壞屏幕表面塗層。（林勇攝）

資料來源：Apple