Samsung Galaxy S20 三機 20 日上市 最貴版本直衝過萬！？

如非肺炎疫情影響，Samsung Galaxy S20 原定可以與摺機 Galaxy Z Flip 一同在香港上市，現在Samsung 香港宣布，Galaxy S20、S20+ 以及 S20 Ultra 三機已決定於 3 月 20 日正式登陸香港市場，由於沒有了上一代 Galaxy S10e 定位一般的平價機種，今次 S20 系列售價將由＄6,998 起。

一體兩面 Galaxy S20、S20+

Samsung Galaxy S20 三部機，其實可以當成兩個部份去看待，事關較平價的兩部 S20 以及 S20+ 只有在屏幕尺寸上有所分別，其餘在處理器、相機等硬件規格都幾乎一模一樣，不過兩者在售價上就相距＄1,000，分別為＄6,998 及＄7,998。

Galaxy S20 Ultra 相機最強

至於第2部份，就是比 S20 及 S20+ 更大、更強，位於今個新系列頂階的 Galaxy S20 Ultra。它不單止屏幕更大、足有 6.9 吋，最主要分別在於機背的主鏡頭模組採用了 1.08 億萬像素感光元件，以及加入了 5 倍潛望鏡式光學變焦鏡頭，最多可以做到 100 倍的數碼變焦，Samsung 官方稱之為「Space Zoom」。

最多可以做到 100 倍的數碼變焦，Samsung 官方稱之為「Space Zoom」（蔡浩騰 攝）

S20 Ultra 在香港將會有兩個規格選擇，分別為售價＄9,998 的 12GB RAM + 256GB ROM 版本，以及售＄10,998 的 16GB+512GB ROM 版本。

預訂送 Galaxy Buds+ 耳機

預訂 S20 Ultra 或 S20+ 的用戶即可以獲贈同期推出的新無線耳機 Galaxy Buds+（圖 Samsung）

今次的 S20 系列一樣有預訂優惠，除了各台陸續公布的上台出機會有不同的優惠／贈品提供之外，由即日起至 3 月 19 日期間於各大零售渠道預訂，而預訂 S20 Ultra 或 S20+ 的用戶即可以獲贈同期推出的新無線耳機 Galaxy Buds+。