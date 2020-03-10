夢幻主機「任天堂版PlayStation」拍賣　終以280萬港幣高價賣出

有在玩TV家用主機的玩家們，對目前SIE PS系列主機、微軟Xbox系列主機與任天堂系列主機，想必一定都不陌生。但玩家們是否知道，在當初任天堂SFC超任紅白機世代結束後，原本任天堂並不是要推N64主機，而是準備與Sony合作，推出採用外接光碟槽的超級任天堂主機「任天堂版PlayStation」？

雖然雙方這項合作最後告終，並各自推出不同的後續主機搶奪主機市場（自此正式進入玩家們熟悉的PS與N64時代），但這項當時由雙方共同合作的試作機「任天堂版PlayStation」，卻還是成為玩家們心目中的夢幻神機。而這款夢幻神機，更於今年2月在拍賣上正式推出，因此而成為玩家們注目的焦點！如今，這款夢幻神機終於以36萬美金的驚人價格確定賣出！

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這次在拍賣上以36萬美金驚人價格賣出的「任天堂版PlayStation」，原本為過去SCE美國前社長的所有物，後來輾轉為曾在Advanta Corporation任職的「Terry Diebold」取得（Advanta 總裁「Olaf Olafsson」過去曾在SIE任職並參與PS開發，2009年 Advanta 破產時，Terry清點公司物資意外保留），並於2015年由其子「Dan」所發現，當時曾一度引發玩家們熱烈討論，而讓這台主機廣為人知。

附帶一提，當初這款試作機原本約有200台左右，但隨著Sony與任天堂的合作取消，因此絕大多數都已銷毀。而這台主機雖然幸運保留，但因為缺少變壓器等配件，因此並無法實際運行。雖然如此，它在玩家心目中依然是無可取代的神機，對這次入手的買家而言，想必也會感到非常興奮才是！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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