毋須解鎖 Face ID 照樣回覆 WhatsApp 及訊息　戴口罩一樣得

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對抗武漢肺炎（俗稱新冠狀病毒、COVID-19）全民口罩，iPhone 的Face ID 臉部解鎖反變得好唔方便，連覆 WhatsApp 都要大費周章？其實毋須解鎖 Face ID，一樣可以回覆 WhatsApp 及各種訊息！即睇隱藏秘技！

apple由 iPhone X 開始以 Face ID 取代 Touch ID，原意係令大家可以更快速更方便解鎖 iPhone，不過礙於近日武漢肺炎肆虐，Face ID 突然變得非常雞肋，就連覆想閱讀、回覆一個半個 WhatsApp 訊息， 都變得非常不方便。其實只要在設定上稍作修改，就算未解鎖 Face ID，一樣可以回覆 WhatsApp 訊息。

香港全民口罩，唔解鎖 Face ID 一樣覆到 WhatsApp？即刻睇下有咩辦法！（unsplash @dafidvor）

↓↓↓↓ 毋須解鎖 Face ID 照樣回覆 WhatsApp 及訊息秘技（按圖放大）↓↓↓↓

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只要作上述簡單設定，大家毋須解鎖 Face ID，一樣可以用 iPhone 回覆 WhatsApp 訊息，另外同樣設定亦適合用於 Facebook Messengers、Uber 等香港人常用的 Apps。不過，大家若果使用上述設定的話，某程度上是降低了 Face ID 對手機的保護能力。魚與熊掌該如何取捨，就看大家自己的選擇了。

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