【新冠肺炎】Android、iPhone官方列出清潔重點　做錯隨時壞機？

實用教學
撰文：
最後更新日期：

【iPhone、Android手機清潔】新冠肺炎（武漢肺炎，新型冠狀病毒，COVID-19）仍然肆虐，有研究指肺炎病毒可存活於手機上24小時，令手機清潔更為重要。而繼蘋果（Apple）後，三星（Samsung）亦發布了官方清潔手機要點，用家們緊記留意，以免誤損手機！

三星手機正確清潔方法

（林勇攝）

三星（Samsung）近日於支援頁面中，列出清潔手機5大要點，大家清潔時要注意。

↓↓↓ 三星清潔手機5大要點 ↓↓↓

上述要點適用於玻璃熒幕、金屬、陶瓷等表面，但不適用於皮革、橡膠、塑膠等。另外，以上方法針對手機、平板、智能手錶（手環除外），不包括Galaxy Buds耳機、電腦與鍵盤等。

該份清潔手機要點近日在三星官方網站列出，但目前已下架。

iPhone、AirPods清潔正確方法

Apple官方指，除了可以用一般柔軟的無絨布來抹刷機身外，為了可以消毒機身，建議使用70％的沾了isopropyl alcohol抹布（一般70％的異丙醇消毒酒精）或一般家用消毒濕巾（如Clorox、Walch或滴露等），輕輕擦拭Apple產品堅硬及無孔表面，例如顯示屏，鍵盤或其他外部表面。

↓↓↓ 清潔消毒iPhone／AirPods 7大重點（點下圖放大解說）↓↓↓

+3
+2

另外，切勿使用「漂白劑」或「研磨劑」來消毒清潔機身，這有機會損害機身表面。就算不少iPhone等裝置已具備防水效能，都不要將手機直接放入水中清潔。

Apple教消毒清潔iPhone、AirPods正確方法　小心7點做錯會整壞機

亦可以使用一些即棄手機屏幕專用濕紙巾為iPhone或其他Android手機清潔（林勇攝）

iMac或MacBook的屏幕表面，避免使用含有丙酮（acetone）成份的清潔劑清潔表面，因或會破壞屏幕表面塗層。（林勇攝）

口罩潮濕天隨時發霉！專家教必學保存法　消委會推薦平靚正抽濕機
肺炎抗疫期免費讀大學？190間國際院校線上遙距課程 讀哈佛有證書
氣炸鍋食物致癌物或超標　食安中心教2招解決　2類食品不應放入
HKTVmall 口罩機已準備 料2至3星期後發售【新冠肺炎】
Samsung S20 系列隱藏電力設定　續航最少可提升 2 小時？
【新冠肺炎】Amazon兒童電子書、劍橋教材、百老匯歌劇免費開放
【新冠肺炎】意大利用新呼吸器「泡泡頭盔」 　傾偈看電視無障礙
新冠肺炎意外成果！NASA衛星圖揭地球獲「喘息」　威尼斯水超清澈
iPad Pro 專用鍵盤 Magic Keyboard 如何操作？蘋果高層拍片解說
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。