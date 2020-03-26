Whatsapp 即找 新冠肺炎 隔離人士 檢疫大廈資料 AI 使用教學

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【Whatsapp教學 找尋檢疫大廈】新冠肺炎（武漢肺炎）仍然肆弱，雖然香港人已經減少出街，但外出時知道所到地區有隔離人士，可以提早知道作好準備，但未必每個人都懂得上網即時找到檢疫大廈名單；現在可以非常簡便地用Whatsapp，以人工智能即時找出想去地方，或所在地是否檢疫大廈！

四處有在家檢疫隔離人士，現在用Whatsapp可以即check到【HK01圖片庫】

本地製作人工智能公司Clare.AI，製作了一個以Whatsapp操作的AI Chatbot 自動回答系統，方便大家利用Whatsapp，即時找到香港確定檢疫大廈或有隔離人士居住的住宅、商業大廈地點，用家可以自行輸入大廈或地區名稱，更可以輸入現在地點，以GPS查詢所在地附近是否有檢疫大廈，使用上非常方便，不懂用電腦的人都可以用Whatsapp簡單找到。

Clare.AI 以自動回答機械人，Whatsapp即時用找到 【Whatsapp 截圖】

►►點擊Clare.AI連結 自動以Whatsapp開啟 ◀︎◀︎

▼▼用Whatsapp 即Check 隔離人士檢疫大廈【點圖放大睇步驟】▼▼

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注意：Clare.AI的檢疫大廈資料庫最新更新為2020年3月16日，檢疫地區資料或有誤差；而文中提及可使用GPS搜尋，或可能透露用家所在地資料，用家應小心考慮決定是否提供GPS資料。

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