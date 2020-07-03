Nintendo Switch 在疫情期間，成為很多玩家抗疫必備的解悶神器。雖然主要都是插遊戲卡帶或下載數位版直接遊戲即可，但其實當中有很多小技巧，可以令主機的性能或安全性提升。以下將分享 6 個 Switch 主機的教學，不論是現有玩家還是準玩家都適合參考。

１﹑5G WiFi路由器設定教學

大多數玩家把 Switch 連接 WiFi 時，都會發現明明自己的 Router 有 5G 的訊號，但 Switch 沒法尋求，只能使用較慢的 2.4GHz。其實 Switch 並非不能連上 5GHz 網絡，只是其支援的 5GHz WiFi 頻道是 36-64／100-140 之間，所以當玩家把 Router 的 5GHz WiFi 頻道更改，就能成功使用。這一設定後，就能增加 Switch 下載遊戲的速度。

↓↓ Switch 連接 5G WiFi 教學（點圖放大）↓↓

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2步設定 Switch 主機下載速度即快一倍 5G WiFi路由器設定教學

２﹑Switch玩家提升帳號安全性

任天堂早前確認，偵測到 30 萬個帳號被 hack，並洩露多項個人資料。發生問題的主因，是舊有的 NNID（Nintendo Network ID）系統發生問題，雖然任天堂已取消 NNID 登入 Nintendo Account 功能，但為了帳戶的安全，建議玩家設定「兩步驗證」，同時可以減低信用卡被黑客盜用的風險。

↓↓兩步驗證Nintendo Account（點圖放大）↓↓

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必睇報道：任天堂確認30萬帳戶被入侵！Switch玩家必做4招自保

３﹑Switch 手掣飄移修理

部分早已擁有 Switch 的玩家表示，因《動物之森》再次拿出「封塵」已久的 Switch，但發現 Joy-con 手掣出現了「飄移」現象。保養一早過去，又不想換新 Joy-con 的話，可以透過以下兩個方法進行修復。

↓↓ Switch 系統校正設定（點圖放大解說）↓↓

↓↓用「Contact水」清潔（點圖放大解說）↓↓

Switch 手掣飄移修理不止 WD-40！市面至少還有兩種選擇？

４﹑Switch主機手掣清潔教學

就算 Joy-con 沒有「飄移」問題，也應該定期幫主機和手掣進行清潔，而任天堂就警告清潔 Switch 時，切勿使用酒精，並給出官方的清潔建議。想知如何才是有效和適合的清潔方法？可以放大下圖了解。

↓↓官方建議清潔Switch主機及Joy-Con手掣的方法（點圖放大解說）↓↓

↓↓ Switch慳電6招（點下圖放大解說） ↓↓

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Switch主機手掣清潔教學 任天堂警告不能用這東西 用錯隨時爛機

５﹑下載版遊戲快速傳入 SD 卡設定教學

Switch 更新了 10.0.0 版系統後，支援 eShop 數碼版遊戲的資料轉移至 SD 卡的功能，可以減輕 Switch 內置記憶體的壓力，無須擔心主機只能放數隻遊戲的問題。以下為「機過卡」實測的步驟和教學，想把遊戲放入 SD 卡的玩家可以參考。

↓↓ Nintendo Switch Lite實測「機過卡」遊戲轉移（點下圖放大解說） ↓↓

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Switch 10.0.0系統更新｜實測數碼版遊戲極速傳至SD卡(設定教學)

６﹑Switch買機教學

如果你是準玩家，心大心細在想買那一個版本的 Switch 時，首先要分出新舊版、Lite和國行的差別，買錯國行版的話，鎖區和帳戶問題也能令你頭昏腦脹。同時，Switch 現時仍有炒價的情況，或出現俗稱「食骨」的同梱版本問題，玩家想被免受騙，可以參考下文連結詳細了解。

↓↓任天堂Switch不同版本的分別（點下圖放大解說）↓↓

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↓↓不建議買「國行版」原因（點圖放大解說）↓↓

Switch買機教學Q&A｜點分新舊版、Lite、國行？注意要點防受騙