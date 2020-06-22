基礎計算雖然應該沒有人不會，但實際情況只要求快速得到結果下，大家都主張直接用計算機。iPhone 計算機正是用家日常依賴的工具，不過你又是否完全掌握到計算結果的功能呢？今次將分享 5 大隱藏使用技巧，不要再每次打錯就整串數字刪除了。

螢幕手勢操作

使用計數機時，一定會出現打錯數字的情況，但 iPhone 計算機沒有一個按鈕可以刪除上一個數字，因此很多用家都會直接按「C」整串數字刪除，再重新打一次。當然這只是用家的誤會，Apple 又怎會沒想到有這樣的需要。其實只要在 iPhone 計算機的螢幕上，向左或右滑動一下，就能刪除上一個數字。借此機會也簡單說一下，刪除按鈕有「C」和「AC」，分別代表「Clear」和「All Clear」，即第一次的「C」只是刪除當前的數字，保留上一層算式，第二次按的「AC」就是所有算式刪除。

額外資訊：Apple Watch 的計算機也有附加功能，可計算吃飯帳單的分攤費用和應付小費／服務費（macrumors 圖片）

找回計算結果

當計算完一系列算式後，跳到另一個 App 使用，但突然又想找回剛剛的計算結果的話，只要拉下「控制中心」，長按計算機按鈕，就會顯示出最後的計算結果，並且直接幫你複製，隨時可以貼到適用的地方，如 Whatsapp，不用重新進入 iPhone 計算機再計一次。

↓↓↓放大下圖睇更多的 iPhone 計算機使用技巧↓↓↓

+ 3 + 2

資料來源：macrumors

↓相關教學：iPhone 攔截騷擾電話 Apps 設定 ↓