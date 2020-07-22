被譽為「手機攝影奧斯卡」、國際手機攝影大獎IPPAWARDS 2020（iPhone Photography Awards）終於公布了多個獎項，其中「日落Sunset」作主題的組別冠軍，更是一位香港人Leo Chan奪得！這位香港「手機攝影達人」Leo本身並非專業攝影師，只是一個喜歡四圍用手機拍攝的「普通人」。究竟點先可以拍攝出這些大師級的作品？今次我們專訪Leo，為大家分享一般人都可以以學懂如何用手機影靚相的貼士。

由2007年創辦至今的IPPAWARDS（iPhone Photography Awards），同時被譽為「手機攝影奧斯卡」的攝影大賽，每年世界各地都有不少iPhone用家參賽，於不同的拍攝主題組別中，利用手機拍攝出精彩的照片。而今年「日落Sunset」作主題的冠軍，由來自香港的Leo Chan所奪得，究竟如何拍到這張照片？箇中有沒有什麼特別的故事呢？

▼▼▼ Leo Chan雖不是專業攝影師仍可以用手機拍攝出精彩作品！點下圖即睇Leo作品及IPPAWARDS得獎相片 ▼▼▼

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▼▽ Leo 就分享4個用iPhone影靚相的貼士，點下圖放大睇教路！ ▼▽

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