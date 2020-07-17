VPN可用作保護用家私隱或翻牆觀看外國網站，隱藏網絡足跡，尤其「港版國安法」成立後不少人均或開始使用VPN上網。不過如何選擇VPN公司也是一門學問，近日有外媒報導指7間以香港為基地的VPN公司，疑非常不妥善儲存客戶資料，導致這些資料有極高風險外洩。

外媒technadu指疑用戶資料的7間 VPN 公司包括：

UFO VPN /FAST VPN /Free VPN /Super VPN /Flash VPN /Secure VPN /Rabbit VPN

用戶數據資料均儲存在不受保護的公共伺服器上，當中資料用戶名稱、電郵、密碼、原IP位置、住址及電話號碼等極為私隱的情報，此等保安不周無疑中門大門，將用戶資料公開，而且這7間公司之中有的曾聲稱不會保留用戶資料，為安全起見大家應考慮轉用其他VPN服務。

市民選擇VPN服務應小心，使用如總部位於巴拿馬的NordVPN之類聲譽較好的公司更有保障。

外媒指香港有7間VPN公司把數據資料放於不安全的網絡。

資料來源：technadu

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香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人 楊和生 ，以及資訊科技界議員 莫乃光 就使用VPN的注意事項提出建議，大家可參考。目前並沒有方法自行測試使用的VPN是否安全，但外國有一些網站可以簡單測試有否洩露IP地址等，例如DNSLeak.com，當然使用VPN總存在一定風險，用家應自己衡量。

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