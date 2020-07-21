日本EVA福音戰士1比80迷你第三新東京市及NERV初號機機庫超逼真

【日本EVA小世界1/80迷你第三新東京市有得入住】日本Miniature Scale Model微縮/迷你比例模型主題公園「Small Worlds Tokyo」上月開幕，當中有EVA新世紀福音戰士做主題的迷你第三新東京市及NERV初號機機庫，頗為吸引。

東京小世界（Small Worlds Tokyo）在6月開幕，是位處江東區有明的微縮模型博物館。據稱是世界最大的室內迷你主題樂園，總面積8,000平方公尺，主打極其逼真、比例1:80的城市景觀微縮模型。

東京小世界（Small Worlds Tokyo）總面積8,000平方公尺，據稱是世界最大的室內迷你主題樂園。（Small Worlds Tokyo）

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葛城美里、碇真嗣在高地眺望第3新東京市夕陽下萬丈高樓從地起宏偉景觀▼▼▼大廈模型有乜特別機能？點做出嚟？即睇詳解▼▼▼

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第3新東京市傍晚入夜升起、下降

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第3新東京市內，「新強羅驛」鐵路站、山邊公路、各式大廈樓房到學校都整得鉅細無遺。你找到綾波麗和明日香嗎？▼▼▼點擊放大圖片細睇▼▼▼

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新世紀福音戰士EVA格納庫，劇中高度超過100米的發射場變成迷你模型。

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有趣的是，Small Worlds Tokyo推出「居住權 Figure Program」計劃。簡單講，就是附居住權的模型計劃：使用最先進的3D掃描器拍攝參觀者本人的等身像、再製作出跟參觀者本人一模一樣的1/80比例模型，並成為「居民」在迷你模型世界擺放一年的參與型計劃。

遊客可選擇自己的迷你模型住進「世界小鎮」、「太空中心」、「第3新東京市」、「美少女戰士」等喜歡的區域。購買格納庫區域獨家特典，還可以在「新世紀福音戰士格納庫」區域擺放穿著NERV工作人員作業服的本人模型，並擺出自己喜歡的姿勢拍照。

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因反應熱烈，「新世紀福音戰士第3新東京市/格納庫」區域居住權販售期間將延長至7月31日。參觀者可付出19,800日圓（大人）/17,600日圓（18歲以下）並預約，將自己用3D Scan來製作成迷你模型（1/80和1/35比例模型各1個，1/80為擺放用，1/35為紀念收藏用），「入住」（設置）在這迷你的第3新東京市，到時正式公開就可展出至2021年3月。而且計劃亦包含了可進場視察製作中的EVA地區、年票Passport等。

新世紀福音戰士版年票是能在一年內隨時在SMALL WORLDS TOKYO遊玩的年票。（smallworlds.jp）

資料來源：Small Worlds Tokyo、YouTube