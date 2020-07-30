《動森》（動物森友會／動物之森）夏季免費更新第 2 彈（Ver 1.4.0）中，除加入一系列的新內容，包括「煙火大會」﹑「夢美邂逅」和「圖坦卡門面具」等，但對玩家來說，最重要的新功能可能是復原儲存資料服務，但事前玩家要自己先進行備份設定。

👇👇👇《動森》儲存備份設定步驟👇👇👇

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千呼萬喚 唔使到驚壞機無晒Save

在 Ver1.4.0 版本推出前，玩家因任何原因，損壞《動森》的儲存，或 Switch 主機損壞再開不到機和遊戲的話，《動森》的遊戲進度就會化為零，完全沒有保障。玩家在《動森》花大量心機和時間興建自己的島嶼，當然不想這個情況出現。

任天堂終於在這次更新中，加入復原儲存資料服務，玩家用上圖方法設定備份後，就能透過網絡備份儲存，即使 Switch 損壞，也能在任天堂維修服務中心復原儲存，不會和島嶼及動物「陰陽相隔」。所以，島友們記得一定要進行備份設定，這就不用擔心存檔損毀。

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《動森》（動物森友會／動物之森）夏季免費更新第 2 彈（Ver 1.4.0）已可下載，「煙火大會」將在 8 月每個星期日晚上舉行，而夢美也為玩家提供床舖，等你在夢中與她見面。除本身任天堂預告的內容外，原來加入了一個非常有趣的新 DIY 方程式，立即話你知夏季免費更新第 2 彈實際內容。

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夏季更新不是只有「煙火大會」，想知神秘的「圖坦卡門面具」DIY 方程式取得方法？即睇：動物森友會夏季更新煙火大會12件九尾抽獎禮物 教你取得隱藏DIY