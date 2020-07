《動森》(動物森友會/動物之森)夏季免費更新第 2 彈(Ver 1.4.0)已可下載,「煙火大會」將在 8 月每個星期日晚上舉行,而夢美也為玩家提供床舖,等你在夢中與她見面。除本身任天堂預告的內容外,原來加入了一個非常有趣的新 DIY 方程式,立即話你知夏季免費更新第 2 彈實際內容。

煙火大會

8 月份的《動森》連晚上都非常多樂趣,每個星期日的晚上都在舉行「煙火大會」,一出室外就會見到璀璨的煙火在空中綻放。玩家更可以找「西施惠」幫助,把「我的設計」的煙火圖案射上天空,和島民一起欣賞。廣埸中的「狐利」也趁機大撈一筆,擺攤檔抽「煙火大會」限定的獎品,更包括煙火筒和仙女棒,今次真的不得不說一句:「shut up and take my money」。

神秘 DIY 方程或加入《動森》

任天堂公布的夏季免費更新第 2 彈中,有一件隱藏的 DIY 設計「圖坦卡門面具」是沒有在消息上透露過,要用特定的方面才能獲得 DIY 方程式。更有趣的是,當玩家戴上「圖坦卡門面具」時,會有特別的動作和效果,是以往的道具都沒有的全新體驗。

夢美邂逅玩啲咩?

夏季免費更新第 2 彈下載後,進入遊戲就能在郵箱內接收到「夢美」送的床舖,在室內睡覺後就可以進入夢境世界,見到「夢美」。「夢美」主要幫玩家進入夢境和提供夢境,其實就是透過網絡上載自己的島嶼和進入別人的島嶼,但和以往搭飛機去朋友島嶼有什麼分別呢?放大下圖詳細了解

《動森》(動物森友會/動物之森/Animal Crossing)攻略|玩家可跳到大海中暢泳,同時也會在大海中找到新加入的海洋生物,更能遇到新的 NPC「阿獺」兌換人魚家具的 DIY。馬上為大家介紹 7 月活動的內容﹑玩法和海洋生物圖鑑。

