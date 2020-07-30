動物之森手遊《口袋露營廣場》中文版8大必學心得　帳戶連動教學

撰文：鄧鴻至
最後更新日期：
無Switch都玩得《動物之森》！任天堂出品《動物森友會：口袋露營廣場》中文版手機遊戲7月29日晚正式開放 iOS／Android 下載，動森fans無Switch在旁都可以繼續招攬動物朋友！以下提供8大如何開局必先了解心得、追加 Switch版《集合吧！動物森友會》聯乘活動資料！
任天堂終於開放《口袋露營廣場》免費下載，其實是兩年前於日本、美國等開放的《Animal Crossing：Pocket Camp》中文版 【遊戲截圖】
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資料來源：任天堂