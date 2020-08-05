Android 新功能 Nearby Share 咫尺共享，是 Google 再一次挑戰 Apple 及 iPhone 的 AirDrop。這一個 Android 版的短距無線檔案傳送功能，可以讓用戶跟附近的聯絡人輕易分享各種檔案，似乎 Android 用戶終於可以有一個可靠自家的 AirDrop！

Nearby Share（中文：咫尺共享 ）可以說是繼 Files Go 之後，Google 再一次在 Android 平台上，提供類似 iPhone iOS 平台及 Apple 的 macOS 平台共通的 AirDrop 短距無線檔案傳送功能。Files Go 雖然功能上已經非常完整，但由於需要用戶安裝的關係，就算在 Android 用戶之間的普及度一直都不高。

Android Nearby Share 可以說是 Android 版的 AirDrop，Android 用戶之間，終於有一個可以輕易分享檔案的短距無線傳送方案。（蔡浩騰 攝）

今次 Nearby Share 毋須安裝，亦毋須透過系統升級加入，僅需要 Google Play Service 派送，現時已經開始支援 Pixel 系列、部份 Samsung 及 Asus 等的手機，而且更加會支援 Android 6.0 平台以上的所有裝置，大大提升普及率。

Google 方面表示，Nearby Share 功能將會在未來數星期派送至所有支援的 Android 裝置，換言之大家就算想急住用，都係要等。

另外，對比起 AirDrop，Nearby Share 暫時似乎只可以搜尋及跟自己已儲存的聯絡人分享檔案，不過 Google 有提及，Nearby Share 將支援匿名傳送及接收檔案（似乎是類似短距檔案廣播的功能），不過詳細的使用情況，就要留待日後的更新再作觀察。

👇 Android 版 AirDrop 新功能 Nearby Share 教學 👇

+ 9 + 8 + 7

Nearby Share 除支援 Android 平台外，亦會於未來數月加入對 Chromebook 的支援。不過，雖然 Google 未有表示 Nearby Share 將來支援 Chrome 瀏覽器的可能性，不過從近年 Android 對 Chrome 瀏覽器的支援，在不久的將來能夠從 Mac 或者 Windows 電腦的 Chrome 瀏覽器中接收 Nearby Share 檔案，大家亦不用覺得出奇。

同場加映：一機召喚恐龍！Google AR 簡單操作 5 步

在家中無所事事只可以玩手機？其實用手機除了打遊戲之外，Google 上年推出的擴增實境（Augmented Reality） 3D 模型更可以讓大家在同一地方近距離「接觸」不同的展品、娛樂之餘增長知識！

+ 4 + 3 + 2

想睇更多恐龍，記得睇完整教學：Google AR關鍵字全圖鑑 Search啱特定字眼即時召喚恐龍3D模型任影