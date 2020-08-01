Google AR關鍵字全圖鑑 Search啱特定字眼即時召喚恐龍3D模型任影

新冠肺炎疫情持續，書展、動漫展取消，公共設施恢復無期，限聚令更收緊至兩人，香港人即使放假也好像沒有甚麼地方好去。 在家中無所事事只可以玩手機？其實用手機除了打遊戲之外，Google 上年推出的擴增實境（Augmented Reality） 3D 模型更可以讓大家在同一地方近距離「接觸」不同的展品、娛樂之餘增長知識！

何謂 AR？

Augmented Reality（AR）、即「擴增實境」技術，近年被不同的科技巨頭如 Apple、Google 大力推廣，可以經過鏡頭為現實環境添加不同的 3D 效果，除了用於遊戲方面，更有不少實用用途如展示路標或教學模型。

Google AR 3D 模型最近更新增了「恐龍」類別模型（蔡浩騰 攝）

而 Google 又上年起就於手機版的 Google 搜尋整合了 AR 3D 模型，而且不斷豐富圖庫，由最初的幾款動物，到現在近百款模型，最近更新增了「恐龍」類別模型。只需要搜尋特定的關鍵字就可以即時取用，費用全免而且連 Apps 都不用安裝。

一機召喚恐龍！Google AR 簡單操作 5 步

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Google AR 關鍵字圖鑑（點按看圖及關鍵字）

動物篇

此類別包含了不同的野生動物，包括一些不太能夠近距離接觸到的獅子／老虎，也有海洋生物如大白鯊等等；順帶一提，在 Google AR 中，「狗」不止一種，只要輸入正確，總共可以 4 種不同的犬隻。

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恐龍篇

對比動物的 AR 模型，本體龐大的恐龍之 AR 模型效果更為震撼，如果是 Android 機的用戶還可以聽到恐龍們的吼叫聲或是踏步聲，有點回到從前在科學館中看展覽的感覺。

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人體結構篇

人體結構類別的 Google AR 模型較偏向醫學教學用途，比上面的更具學術性，但亦因為只加上了英文標籤，在中文的操作環境下搜尋不會見到，只能將手機的語言改為「English(US)」 時才可以用英文關鍵字搜尋得到：

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除了上述的數十個以外，Google 在未來尚有大量的 3D AR 模型會加入搜尋結果當中，最近就應該會上載一系列的昆蟲模型，如果有興趣的可以密切留意一下。

即將加入 Google AR 3D 的昆蟲模型（圖 Google）

同場加映：Google Maps AR 導航超實用功能

別以為 AR 功能只能夠用來顯示 3D 模型，早在上年 Google 已經在 Google Maps 中加入了超實用的 AR 導航功能，而且操作非常簡便：

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